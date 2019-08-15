Липень-2019 став найспекотнішим за всю історію: метеорологи стривожені

Липень 2019 року став найспекотнішим місяцем за 140 років спостережень синоптиків.

Про це пише DailyMail із посиланням звіт Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Документ підтвердив, що в минулому місяці був як найспекотніший липень, так і "самий жаркий місяць за всю історію планети", з глобальною температурою на 0,95 градуса за Цельсієм (1,71 градуса за Фаренгейтом) тепліше, ніж у середньому в 20-му столітті за місяць.

Липень-2019 став найспекотнішим за всю історію eadaily.com

Відзначається, що це стало очікуваним результатом після того, як у декількох європейських країнах зафіксували температурний максимум.

При цьому, річний звіт за 2019 рік також на 0,95 C (1,71 F) вище довгострокового середнього значення, але все ще трохи відстає від 2016 року.

DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені попередили, що спека в Європі може вбити тисячі людей.

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