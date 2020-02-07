Ліквідований найнебезпечніший ватажок "Аль-Каїди"

Під час спецоперації в Ємені військові США ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда".

Про це повідомили в Білому домі, опублікувавши заяву. Операцію провели за особистим дорученням президента США Дональда Трампа.

Також відомо, що разом з ар-Рімі був ліквідований його заступник Аман аз-Завахірі.

"Ми будемо продовжувати захищати американський народ, вистежуючи і знищуючи терористів, які прагнуть завдати нам шкоди", – йдеться в повідомленні.

Касим ар-Рімі став членом "Аль-Каїди" в 90-ті роки. Пізніше терористи під його початком нападали на громадян Ємену і атакували американських військових.

США ліквідували небезпечного ватажка "Аль-Каїди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді. Він зазначив, що той був "хворим і розбещеним людиною". Трамп також назвав соратників Багдаді невдахами, які "поняття не мали, у що вони потрапляють".

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