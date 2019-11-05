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5 листопада • оновлено в 11:34
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Ліквідація ватажка ІДІЛ: у Сирії затримали важливого свідка. Фото

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У Сирії в місті Азаз турецькі військові затримали сестру загиблого ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Разом із 65-річною Расмією Авад були затримані її чоловік, невістка й п'ятеро дітей. Наразі їх допитують турецькі силовики, передає Reuters.

"Ми сподіваємося зібрати цінну інформацію від сестри Багдаді про внутрішню роботу ІДІЛ", – повідомив турецький чиновник.

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Директор зі зв'язків президента Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що затримання жінки є свідченням рішучості Туреччини в боротьбі з Ісламською державою.

"Арешт сестри аль-Багдаді є ще одним прикладом успіху наших контртерористичних операцій", – заявив він.

Расмія Авад

Расмія Авад

Reuters

Невістка Расмії Авад

Невістка Расмії Авад

Reuters

Чоловік Расмії Авад

Чоловік Расмії Авад

Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Пізніше Трамп заявив, що в Сирії американські військовослужбовці ліквідували ще одного терориста ІДІЛ.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
світовий тероризм ІДІЛ
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