Лікував поцілунками: в Індії від коронавірусу загинув "чорний маг"

Антон Малиновський Світ 20:46, 18.06.2020 Оновлено: 21:59, 18.06.2020

В індійському штаті Мадхья-Прадеш від COVID-19 помер чоловік, який стверджував, що за допомогою "чорної магії" може вилікувати цю недугу.

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Як повідомляє The Star, чоловік, якого називали "баба" (так в Індії звертаються до шановних духовних діячів), обіцяв вилікувати COVID-19 за допомогою поцілунку руки.

Згідно із заявою влади, через ці сеанси "магії" заразилися ще 24 людини в районі Ратлам, а сам чоловік загинув 4 червня від коронавірусу. При цьому, з ним контактували як мінімум 50 чоловік, так що кількість заражених може зрости.

Тепер близько 150 жителів навколишніх будинків знаходяться на карантині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії представники компанії Patanjali Ayurveda Limited заявили, що розробили ліки проти COVID-19.

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