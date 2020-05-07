Японія схвалила експериментальні ліки проти COVID-19, які хоче закупити Україна

Дарина Дурова Світ 23:58, 7.05.2020 Оновлено: 00:05, 8.05.2020

В Японії дали дозвіл на використання експериментального противірусного препарату Remdesivir, розробленого у США, для лікування COVID-19.

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Схвалення було отримано всього через три дні після того, як американська компанія-виробник подала відповідну заяву, передає Reuters.

Remdesivir свого часу був розроблений у рамках боротьби з лихоманкою Ебола, але не зумів тоді довести свою ефективність. Однак, він приніс ефект при лікуванні інфекцій SARS та MERS.

Препарат виготовляє американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences. Клінічні випробування ліків проводяться на хворих із важкою формою захворювання міжнародною групою вчених.

Ліки від коронавірусу. Ілюстрація

Про ефективність цих ліків раніше заявляли у США. Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що шукає можливості, зокрема за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в Америки препарату Remdesivir.

Раніше OBOZREVATEL писав, які препарати для лікування коронавірусу та вакцини створені й випробовуються в світі зараз.

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