Лікарям в Італії різко урізали зарплату в розпал COVID-19: вони здивували рішенням

В Італії через пандемію COVID-19 лікарям суттєво урізали заробітну плату.

Про це ввечері в п'ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, якому довелося допомагати італійським колегам і набиратися у них досвіду боротьби з COVID-19.

"Зарплата в Італії змінилася в бік зменшення. Зарплата лікаря в Італії залежить від роботи в госпіталі і консультацій поза госпіталем. І ось ці консультації в період епідемії відпали і зарплата лікаря зменшилася", – розповів він.

Хірург зазначив, що, незважаючи на це, лікарі продовжували рятувати життя людей.

"Нам відповіли, що жоден лікар не звільнився і нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані і дуже дорожать місцем, де працюють. Вони дуже комунікабельні, готові ділитися досвідом", – додав Сак.

Юрій Сак

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

Незабаром президент Володимир Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через зарплати медиків.