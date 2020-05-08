Головна Новини
9 травня • оновлено в 01:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лікарям в Італії різко урізали зарплату в розпал COVID-19: вони здивували рішенням

3.8т
Читати матеріал російською

В Італії через пандемію COVID-19 лікарям суттєво урізали заробітну плату.

Про це ввечері в п'ятницю, 8 травня, в ефірі ток-шок "Свобода слова Савіка Шустера" розповів лікар-хірург Юрій Сак, якому довелося допомагати італійським колегам і набиратися у них досвіду боротьби з COVID-19.

"Зарплата в Італії змінилася в бік зменшення. Зарплата лікаря в Італії залежить від роботи в госпіталі і консультацій поза госпіталем. І ось ці консультації в період епідемії відпали і зарплата лікаря зменшилася", – розповів він.

Хірург зазначив, що, незважаючи на це, лікарі продовжували рятувати життя людей.

"Нам відповіли, що жоден лікар не звільнився і нікуди не перевівся. Вони дуже згуртовані і дуже дорожать місцем, де працюють. Вони дуже комунікабельні, готові ділитися досвідом", – додав Сак.

Юрій Сак

Юрій Сак

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що затримка виплат 300% березневого окладу українським медикам, які працюють із хворими на коронавірус, пов'язана з помилками в розрахунках місцевої влади.

Незабаром президент Володимир Зеленський пригрозив чиновникам звільненням через зарплати медиків.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
1
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Русские грамотно обучили итальянцев лечить больных !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Украинец не может быть хорошим лекарем,мелет,что попало.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 14 195.

    Вилікувалися: 2706. Померли: 361.

  • У світі захворіли вже майже 4 мільйони осіб, загинули – більш 274 тисячі.

  • Епіцентр пандемії в Україні змістився – на Львівщині терміново зібрали штаб.

  • Медики уточнили ранній симптом коронавірусу: з'являється на третій день.

  • Вмирають від COVID-19 в два рази частіше: дослідження вказали на основну групу ризику.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги