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31 березня • оновлено в 10:27
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Лікарка налякала розповіддю з епіцентру коронавірусу, назвавши ситуацію "жахом"

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Лікарка з Нью-Йорка (США) назвала просто жахом події, що відбуваються зараз у лікарнях її міста через величезну кількість хворих на коронавірус.

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Про те, з чим доводиться мати справу їй і колегам, вона розповіла в коментарі "Голосу Америки". Відео з її відвертою промовою опубліковало в Twitter "Радіо Свобода" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мені навіть складно підібрати слова, щоб описати це. Та й чи доречно? Ми ніколи не готувалися, не очікували, що таке може трапитися у США, що Нью-Йорк може стати епіцентром такої пандемії", – зізналася молода медикиня.

США стали новим епіцентром коронавірусу

США стали новим епіцентром коронавірусу

За її словами, зараз медустанови міста переповнені людьми, до того ж хтось із них дійсно приходить із симптомами коронавіурсу, а деякі просто в паніці. Водночас у медиків немає тестів, щоб перевірити всіх.

"У нас недостатньо апаратів штучної вентиляції легень, через це помирають люди. У нас немає ніяких інструкцій, як лікувати таких пацієнтів", – констатує лікарка.

Лікарка з Нью-Йорка

Лікарка з Нью-Йорка

twitter.com/SvobodaRadio

Медикиня зізналася: незважаючи на те, що сама лікар-анестезіолог, а не пульмонолог, і не знає, як лікувати хворих із COVID-19, вона постійно перебуває в лікарні. Як і багато інших лікарів інакшої спеціалізації, аж до дерматологів – всі вони мобілізувалися і надають всю можливу допомогу таким людям.

"У нас немає досвіду, але ми всі намагаємося зрозуміти, що робити в умовах мінімальної кількості знань про це захворювання", – додала медикиня.

Крім цього, вона зазначила, що до 26 березня лікарні та медичні працівники не були забезпечені необхідними засобами захисту. Їм доводилося багато разів контактувати з зараженими коронавірусом, у котрих теж не було навіть масок.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

twitter.com/SvobodaRadio

"До цієї пандемії мій звичайний графік був – 3-5 змін по 12 годин на тиждень. Зараз я вже працюю більше ста годин за цей тиждень. Було навіть, що не ходила додому чотири дні... У мене важке почуття, коли я йду з лікарні, залишивши останнього пацієнта, якому можу допомогти. І знаю, що у моїх колег абсолютно такі ж почуття – провини, коли йдеш. Тому що ми знаємо: якщо підемо, люди будуть вмирати, – не вистачає персоналу", – описує критичність ситуації американська лікарка.

До всього іншого, вона підкреслила, що й у багатьох медиків тест на COVID-19 дав позитивний результат. Але водночас, якщо немає чітко виражених симптомів, їх просять повернутися до роботи протягом семи днів, а повторний тест ніхто не проводить.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

twitter.com/SvobodaRadio

Незважаючи на це, медики бачать неймовірний прояв почуття подяки від місцевого населення: багато людей допомагають простою підтримкою, компанії жертвують гроші й необхідні речі.

В кінці лікарка, яка намагається всіма силами допомогти хворим, закликала всіх виявити повагу до себе, рідних, оточуючих і дійсно дотримуватися рекомендацій, щоб не заразитися небезпечним вірусом.

"Зараз весь світ у такій ситуації. І головне, що ви можете зробити, – це самоізолюватися. Також важлива гігієна рук, оскільки вірус усюди. Ви повинні намагатися з усіх сил дотримуватися всіх заходів. Якщо у вас є маски, ви повинні вдягати їх завжди, коли виходите на вулицю", – підсумувала медникия з Нью-Йорка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики Олександрівської лікарні міста Києва звернулися до українців через коронавірус – вони закликали їх ставитися відповідальніше як до власного здоров'я, так і до роботи лікарів.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
США Нью Йорк
Теги
медики вірус
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Надо отметить, что они не ругают медиков и не обзывают их всякими словами, а всячески их поддерживают и проявляют уважение. А мы так умеем?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Супрун на переднем крае, я правильно понимаю?
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