Лікарі з США знайшли нові ліки від COVID-19: допомогли в 90% випадків

Американські вчені встановили, що препарат Руксолітініб, який використовують для лікування дітей, може допомогти в боротьбі з COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, до таких висновків прийшли медики з лікарні Цинциннаті, що знаходиться в штаті Огайо. Доктор Ганг Хуанг зауважив, що Руксолітініб блокує цитокіновий шторм, який відбувається у дітей під час гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз. Такий же симптом часто призводить до летального результату у хворих на COVID-19.

Щоб перевірити працездатність препарату в боротьбі з коронавірусом, були досліджені 43 пацієнта, половина з яких отримувала стандартне лікування спільно з двома дозами Руксолітініба, а друга половина замість нього отримувала плацебо.

У підсумку, 90% людей, які лікувалися Руксолітінібом, показали поліпшення своїх результатів уже через 14 днів. У другій групі такий ефект спостерігався тільки у 9% пацієнтів. Крім того, в першій групі за цей час ніхто не помер.

"Це перша відома нам терапія, яка, мабуть, ефективно працює, щоб запобігти цитокіновий шторм при важкому захворюванні COVID-19, і немає ніякої значної токсичності для пацієнтів, які приймають препарат по дві таблетки на день", – сказав Хуан.

За словами медиків, це дуже важливе відкриття, яке дозволить зменшити смертність до тих пір, поки не буде винайдена вакцина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії почалися клінічні випробування ліків проти COVID-19 на 50 пацієнтах.