Влада Китаю направила до Італії чартерний літак з медичним персоналом для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляє видання La Repubblica, він приземлився у аеропорту Ф'юмічіно 12 березня. На борту була команда з дев'яти лікарів – шести чоловіків та трьох жінок – на чолі якої віцепрезидент Червоного Хреста Китаю Ян Хуйчуан та професор серцево-легеневої реанімації Лян Цонган.

Це реаніматори, педіатри, медсестри та діячі, що керували коронавірусною ситуацією в Китаї. Це третя команда з Китаю, яка вирушила на допомогу до країн із високим рівнем зараження коронавірусом. Перші дві були відправлені до Іраку та Ірану.

Лікарі з Китаю приїхали до Італії для допомоги у боротьбі з коронавірусом repubblica.it

Крім того, з Шанхаю до Італії також відправили кілька тонн медичної допомоги.

Як зазначив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, багато міністрів інших країн також зголошувалися допомогти Італії.

"Це те, що ми називаємо солідарністю. Ми не самотні. У світі є люди, які хочуть допомогти Італії", – зазначив він.

Як повідомлялося, домовленість про відправку бригади медиків до Італії була досягнута під час телефонної розмови міністрів закордонних справ КНР Ван І та Італії Луїджі Ді Майо, яка відбулася напередодні.

"У разі необхідності китайська сторона готова направити до Італії медичні бригади для надання допомоги в боротьбі з епідемією", – сказав тоді Ван І.

Зазначимо, у Італії, за станом на вечір 12 березня налічувалося понад 15 тисяч інфікованих і більш як 1 тисячя померлих від коронавірусу.

Карта поширення коронавірусу:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку західних ЗМІ і української Ради нацбезпеки і оборони, смертельний коронавірус COVID-19 міг бути створений в китайській лабораторії.

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