Лікарі виявили можливу причину спалаху загадкової хвороби в Індії

Індійські лікарі знайшли ймовірну причину спалаху загадкової хвороби на півдні країни, під час якої 450 людей було госпіталізовано, один помер.

Вони виявили свинець та нікель у зразках крові постраждалих, пише Reuters із посиланням місцеву владу штату Андхра-Прадеш. Смерть одного з них розслідує команда лікарів.

Фахівці наголосили, що високий рівень свинцю в крові може стати причиною порушень розвитку мозку, нервової системи й життєво важливих органів, зокрема, серця та легень.

Перші випадки хвороби зареєстрували в місті Елуру в суботу, 5 грудня. Зі скаргами на симптоми, не пов'язані з будь-яким відомим захворюванням, у міські лікарні звернулися 45 осіб. Вони скаржилися на судоми, раптову втрату свідомості, нудоту і напади.

За наступні вихідні, 6 і 7 грудня, було госпіталізовано більш ніж 140 осіб. За даними на 8 грудня, їхня кількість зросла до 450. Відомо, що хвороба вразила понад 300 дітей.

Один пацієнт, 45-річний чоловік, помер від серцевого нападу.

Жодних інфекцій, зокрема коронавірусної, в пробах крові пацієнтів не виявили, заявила міністерка охорони здоров'я штату Андхра-Прадеш Алла Калі Крішна Шрінівас.

Офіційна влада Індії виключила забруднення води або повітря як причину спалаху.

Федеральний депутат Нарасімха Рао заявив, що, на думку урядових медичних експертів Індії, найбільш вірогідною причиною недуги можуть бути отруйні хлорорганічні речовини.

Точну причину загадкової хвороби вчені назвуть після ретельного вивчення.

Також зразки крові хворих відправлено фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на початку листопада в Нігерії в штаті Дельта 15 осіб померли від загадкової хвороби за два тижні. Жертвами стали люди у віці від 18 до 25 років.

Фахівці заявили про те, що є підозра на вірусну геморагічну лихоманку або навіть наркотичну інтоксикацію як причину смерті жертв.