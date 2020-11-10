Лікарі в Італії закликали ввести локдаун: можуть померти 10 тисяч осіб за місяць

Олексій Тітофф Світ 11:05, 10.11.2020 Оновлено: 11:51, 10.11.2020

В Італії закликали ввести національний карантин (локдаун) через поширення коронавірусу (COVID-19).

Таку заяву зробив глава федерації медичних гільдій Італії Філіппо Анеллі, передає ANSA. За його словами, система охорони здоров'я Італія не справляється з ростом кількості нових хворих. Медик попередив, що в країні протягом місяця від хвороби можуть померти ще 10 тисяч пацієнтів.

Відзначимо, що раніше уряд Італії ввів трирівневу систему локальних обмежень, згідно з якою регіони Калабрія, Ломбардія, П'ємонт і Валь-д'Аоста перейшли в режим жорсткого карантину.

У таких зонах закрито торговельні заклади та ринки. Також заборонено виїзд за межі міста, за винятком потреб у роботі або стану здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії через високий рівень захворюваності на COVID-19 і великої кількості госпіталізованих перевантажена система лікарень.

Раніше в Італії ввели через COVID-19 комендантську годину та частковий локдаун.

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