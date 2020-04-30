Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним у Європі, ніж у Китаї

У хворих на коронавірус погіршується згортання крові, що призводить до утворення тромбів і смерті.

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Ірландські лікарі виявили, що інфекція може викликати сотні маленьких закупорок у легенях, які пошкоджують функції органу і безсумнівно приводять до смерті, передає DailyMail.

У важких випадках коронавірус призводить до дихальної недостатності, яка викликає низький рівень кисню, створюючи навантаження на органи й утворення згустків крові. Саме тромби можуть бути причиною великої кількості смертей від коронавірусу, які відбуваються після виписки пацієнтів із лікарень.

Коронавірус призводить до утворення тромбів і смерті

Інші дослідження показали, що аномальне згортання крові у пацієнтів із COVID-19 призводить до значного збільшення ризику серцевих нападів і інсультів.

З огляду на той факт, що китайці в цілому мають менший ризик утворення тромбів, імовірно, через генетичні відмінності, це може допомогти пояснити, чому коронавірус виявився більш смертоносним у Європі, ніж у Китаї.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирській області від коронавірусу помер 18-річний хлопець, який став наймолодшою жертвою пандемії в Україні. Смерть наступила від кровотечі на тлі тромбозу.