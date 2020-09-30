Лікарі поскаржилися на довгостроковий COVID-19: страждають від симптомів по пів року

У Великобританії чимало лікарів досі страждають від коронавірусної інфекції, хоча у багатьох пройшло вже шість місяців після того, як вони її підхопили. Водночас жодного з них не було госпіталізовано після зараження.

Десятки медиків, постраждалих від "тривалого COVID-19", написали про свою боротьбу з хворобою, заявивши, що відповідальні органи мають надавати більшу підтримку всім хворим. Їх зізнання опублікувало видання Daily Mail, додавши, що це викликає тривожні питання щодо довгострокових наслідків вірусу.

"Усі місяці страждали поганим здоров'ям – кар'єру припинено, суспільне життя законсервовано, а сімейне життя – це тінь того, чим воно було. Саме цей особистий досвід спонукав 39 лікарів, які постраждали від "тривалого коронавірусу", написати спільний лист із закликом надати додаткову допомогу постраждалим від інфекції", – йдеться в повідомленні.

У Британії медики страждають від COVID-19 і через пів року після зараження

Видання підкреслило, що це не ті люди, яких залишили боротися за життя на апараті штучної вентиляції легень. Адже в деяких спочатку майже не було ніяких симптомів COVID-19, і нікого з них не потрібно було госпіталізувати.

Нині ж ці медики більше страждають від симптомів пост-коронавірусу, ніж під час зараження. Більшість раніше були здоровими молодими людьми, а тепер не знають, чи одужають коли-небудь повністю.

Одні лікарі зізналися, що ледь можуть ходити – вони настільки виснажені, а їхні м'язи слабкі. Деякі втратили здатність згадати те, що з ними відбувається за день, або підтримувати бесіду. В інших розвинулася небезпечна для життя алергія або хронічне запаморочення.

Лікарі в Британії зізналися, що більше страждають від симптомів пост-коронавірусу

Фахівці зазначають, що формального визначення тривалого коронавірусу не існує, хоча деякі визначають його як симптоми, що тривають більше трьох місяців.

"Якщо тривалий COVID-19 зачепить 10 відсотків населення, як показує одне дослідження, і ми ніколи не видужаємо – перейдемо від економічно активного стану до довгострокової бездіяльності і нездатності працювати, то навіть якщо ви видалите елемент людських страждань, це те, що політики повинні прийняти до уваги", – написав у листі анестезіолог Джейк Суетт.

Британські медики наголосили, що будь-хто, в кого є ознаки коронавірусу, має лікуватися від інфекції, навіть якщо у нього немає позитивного результату тесту. Вони також закликали чиновників до створення універсальних клінік, де медичні працівники можуть отримати досвід лікування стійких симптомів COVID-19.

Нижче наводимо зізнання 9 із 39 британських лікарів, які підписалися в листі з приводу "тривалого коронавірусу":

Джейк Суетт

Анестезіолог із лікарні Королеви Єлизавети в Кінґс-Лінн, 32-річний Джейк Суетт зізнався, що через COVID-19 у нього виникає сильна задишка за найменшого прискорення ходьби.

"Я ходив у спортзал три або чотири рази на тиждень. Тепер маю спланувати, як мені вдасться обійти Sainsbury's (велика мережа супермаркетів у Великобританії. – Ред.). Мені так важко дихати, що потрібно підвести авто до вхідних дверей і повільно обійти магазин... Пройшли місяці, а я все ще задихаюся, у мене регулярне прискорене серцебиття і хвилі втоми. В одну хвилину все гаразд, а потім це як клацання пальців – і я відчуваю непереборне бажання спати", – розповів він.

Катріна Дайнан

Консультантка-радіологиня в лікарні Антрім у Північній Ірландії, 49-річна Катріна Дайнан сказала, що її симптоми почалися із жахливого болю в горлі.

"Одна з теорій полягає в тому, що COVID-19 пошкоджує нерви. У мене були й інші проблеми – дивне оніміння однієї ступні. Я також не можу зосередитися і мені потрібно проводити в ліжку набагато більше часу. Уперше в житті в мене з'явилася алергія... Я не можу приділяти дітям стільки уваги, скільки мені хотілося б, і дуже сумую за своєю роботою", – написала вона в листі.

Наталі Макдермотт

38-річну Наталі Макдермотт, викладачку клінічної практики Королівського коледжу Лондона, під час COVID-19 направили до невролога, "який думає, що у неї запалення спинного мозку".

"За останні місяці були часи, коли думала: "Що зі мною відбувається?" Фактично, я повернулася до роботи через декілька тижнів. Потім у мене знову піднялася температура, з'явилися дивні болі в ногах, суглобах, виникло оніміння. До цього під час ходьби я всіх обганяла, а тепер всі обганяють мене. Мої м'язи не мають тієї сили, до якої вони звикли... Коронавірус буває не тільки легким або важким. Є також такі люди, як я, які не ходять до лікарні, які опиняються десь посередині. Нам терміново потрібні додаткові дослідження в цьому напрямку", – поділилася лікарка.

Сара Бернес

Вперше захворівши на коронавірус, 41-річна Сара Бернс, лікарка загальної практики з Саутгемптона, була прикута до ліжка до трьох тижнів.

"Мені сказали, що може пройти ще шість-дев'ять місяців, перш ніж я повернуся до своєї колишньої фізичній сили. Підписала лист, тому що, як лікарі, вважаю, що у нас потужний голос. Але це не тільки для нас: нам необхідно підвищити обізнаність усіх, у кого давно є COVID-19, адже деякі з них не зможуть орієнтуватися в системі так, як ми ", – пояснила медикиня.

Таня Нортриджі

Коронавірус змінив життя 40-річної Тані Нортриджі, лікарки загальної практики в Брикстоні, яка захворіла в березні і повернулася до роботи всього через два тижні, а пізніше пішла.

"Раніше я була постійно в русі й тричі на тиждень пробігала іноді до восьми миль (приблизно 12 км. – Ред.), грала в теніс і справлялася з 12-годинним робочим днем, а також дбала про своїх дітей. Тепер не можу пройти понад 200 метрів, не відчуваючи втоми і запаморочення. Не можу бігати, водити дітей у парк і навіть довго розмовляти по телефону, щоб у мене не заболіла голова, не можу робити вертикальні вправи", – розповіла вона.

Грейс Долман

Гепатологині в лікарні Адденбрука в Кембриджі, 40-річній Грейс Долман довелося кинути роботу через COVID-19.

"Коли в березні у мене почався кашель, хоч я не почувалася погано, мене відправили додому з роботи. А до десятого дня я навіть не могла їсти, не переводячи дух. Повернулася до роботи в травні, але на той час, коли доводилося добиратися до палати, я вже була виснажена. Одного разу від фізичних зусиль під час переходу з палати в палату я майже розплакалася. У кінці червня кинула роботу", – відверто розповіла вона.

Дженні Джадж

Судова психіатриня Національної служби охорони здоров'я Великобританії, 48-річна докторка Дженні Джадж тричі намагалася, але не змогла повернутися до роботи після того, як перехворіла на коронавірус.

"Неначе мій мозок у тумані, і я нічого не можу обробити... У більшості людей COVID-19 недовго, але нам терміново потрібно почати відстежувати тих, у кого він є", – підкреслила лікарка.

Клер Рейнер

Лікарка-консультантка щодо професійних захворювань Манчестерського університету, 52-річна Клер Рейнер була настільки ослаблена вірусом, що донедавна їй були потрібні особи, котрі здійснюють догляд за немічними людьми, щоб допомогти з основними побутовими потребами.

"Я відчуваю біль у грудях і задихаюся, якщо проходжу хоча б мінімальну відстань. Спробувала покататися на велосипеді, але не вистачило сил натискати на педалі... Коли побачила всі інші підписи на листі, це було досить емоційно. Ми всього лише верхівка айсберга постраждалих", – розповіла вона.

Ян Фрейлінг

Вчений-генетик із Національної служби охорони здоров'я Великобританії, який нещодавно вийшов на пенсію, 61-річний Ян Фрейлінг сказав, що через сім місяців після діагностування у нього коронавірусу, він все ще не одужав.

"У мене періодична глибока задишка – навіть за найменшого напруження – прискорене серцебиття, мої м'язи здаються млявими, а мозок затуманеним. Також з'являється нудота, синдром подразненого кишечника і гіпоглікемія – коли я раптово відчуваю, як різко падає рівень цукру в крові, залишаючи мене слабким і тремтячим. Тоді є вплив на психічне здоров'я. Я почуваюся крихким", – зізнався він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики швидкої допомоги в місті Бородянка, за 30 кілометрів від Києва, розповіли, як рятують хворих на старій іржавій швидкій УАЗ, відомій у народі як "буханець".