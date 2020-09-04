Лікарі пересадили легені пацієнту, який постраждав від коронавірусу

У Мексиці лікарі пересадили обидва легені 57-річному пацієнту, постраждалому від коронавірусної інфекції.

Подвійну трансплантацію провели лікарні Christus Muguerza в Монтерреї, повідомляє Milenio. Така операція була вперше проведена в Латинській Америці.

Пацієнту належить провести в лікарні ще не менше двох тижнів. Чоловіка підключили до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Головний лікар медзакладу Анхель Мартінес Вела розповів, що зараз значну частину роботи по насиченню організму киснем виконують нові легені, проте про успіх говорити ще рано. Важливо, щоб організм не відторгнув пересаджений орган.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар озвучив список того, з якими симптомами COVID-19 потрібно лягати в лікарню.