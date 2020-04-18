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19 квітня • оновлено в 03:50
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Лікарі назвали хвороби-провісники раку

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Лікарі з Японії виявили зв'язок між низкою інфекційних захворювань і розвитком онкології.

Вони вивчили дані про здоров'я понад 48 тисяч людей і щорічні показники грипу, гастроентериту, гепатиту та пневмонії з 2005 по 2012 роки. Результати дослідження опубліковані в журналі Cancer Immunology Research.

Лікарі назвали хвороби-провісники раку

hightech

Онкологія може розвиватися в запальному середовищі, яке викликане впливом хімічних канцерогенів, хронічними або генетичними захворюваннями, порушеннями роботи імунної системи і поширенням інфекцій, розповіла співробітниця Вищої школи медицини Кіотського університету Японії Сінако Інаіда.

Дослідники виявили, що пацієнти з раком шлунка раніше хворіли на пневмонію, з гематологічним раком – на гепатит, з раком яєчок – на грипом.

За словами Інаіди, якщо певний орган був вражений інфекцією, то не обов'язково рак розвиватиметься в тому ж органі.

Щоправда дослідники не мали повної інформації про вплив навколишнього середовища, спосіб життя і генетику пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом найближчих 30 років можуть померти мільйони онкохворих дітей у віці до 14 років. Це станеться, якщо не буде глобальних інвестицій в сферу медичної допомоги.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Дослідження вчених
Місце
Японія
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