Лікар заявив про ознаки психічних розладів у Лукашенка

Олександр Лукашенко, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, має ознаки параноїдального і ряду інших психіатричних розладів особистості протягом багатьох років.

В інтерв'ю Радіо Свобода про них розповів мінський психіатр Дмитро Щигельський. Розлади психіки Лукашенка він описав в об'ємній роботі ще в 2001 році.

На думку фахівця, діагнози, поставлені їм Лукашенку 19 років тому, стали очевидними під час триваючої зараз політичної кризи в Білорусі.

"Аналіз особистості Лукашенка виявляє ряд ознак, характерних як для параноідного, так і для діссоціального розладів особистості при наявності стрижневої надцінної ідеї власної значущості, афективної логіки, схильності пояснювати події в світі виходячи зі "змовницьких" намірів без достатніх на те підстав, підозрілості, байдужості до почуттів інших людей, схильності до маніпулювання ними, низькою толерантності до фрустрації і низького рівня агресивної поведінки, включаючи насильство, нездатності до переживання провини і вилучення користі з несприятливого досвіду", – сказано в роботі Щигельського.

Там також зазначено, що такі особливості тотальні і визначають весь психічний вигляд даної особистості.

Психіатр зазначив, що в останні дні психічні проблеми Лукашенко побачили все.

Дмитро Щигельський розповів про психічні розлади Лукашенко (Радіо Свобода)

"Все набуло настільки гротескний, очевидний навіть для неспеціаліста характер, що зараз це стало загальним місцем", – сказав Щигельський.

Видання нагадало, що вперше Лукашенко потрапив в поле зору психіатрів після закінчення педінституту, коли, прийшовши на прийом до першого секретаря обкому партії Леонова, наполегливо просив, щоб той призначив його головою колгоспу.

Лукашенка відправили на огляд, де йому поставили діагноз "мозаїчна психопатія".

У 1978 році директор Могилевського облпіщеторга, де Лукашенко працював секретарем ВЛКСМ, звернувся до начмеда лікарні з проханням про його психіатричний огляд у зв'язку з неадекватною поведінкою.

У 1982 році Лукашенко був комісований з армії з тим самим діагнозом "мозаїчна психопатія".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший канал російського телебачення в 2010 році в підсумковій програмі "Час" випустив сюжет, в якому, крім іншого, розповів про психічне захворювання Лукашенка – мозаїчну психопатію.