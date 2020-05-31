Лікар з Італії заявив про перемогу над СOVID-19 у країні

Один з провідних італійських лікарів Альберто Зангрільо заявив, що коронавірусна хвороба СOVID-19 втрачає свою активність в країні. За його словами, смертність від коронавірусу в регіоні значно впала.

В інтерв'ю Rai Radiotelevisione Italiana Зангрільо зазначив, що клінічно вірусу більше не існує в Італії.

"Мазки, які були виконані за останні 10 днів, показали кількісне вірусне навантаження, яке було абсолютно маленьким у порівнянні з тим, яке було проведено місяць або два місяці тому", – сказав він.

Зангрільо зазначив, що деякі експерти занадто панікують з приводу можливої другої хвилі пандемії, а політики повинні повернути країну до нормального життя.

"Ми повинні повернутися до нормальної країни. Хтось повинен взяти на себе відповідальність за тероризм країни", – додав він.

Разом з тим, уряд Італії закликав до обережності, заявивши, що святкувати повну перемогу над коронавірусом рано.

"Я б запропонувала тим, хто впевнений, що коронавірус не ввів нас в оману, дочекатися наукових даних, які б підтвердили тезу про те, що вірус зник. А поки ми повинні рекомендувати італійцям дотримуватися максимальної обережності, дотримуватися фізичної дистанції, уникати великих груп, часто мити руки і носити маски", – заявила заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Зампа.

Відзначимо, що Італія посідає третє місце в світі за кількістю загиблих від COVID-19 – з того часу, як спалах захворювання було виявлено 21 лютого, в країні померло 33 415 осіб. Крім того, Італія посідає шосте місце в світі за кількістю випадків захворювання COVID-19 – 233 019.

Однак число нових інфекцій і смертей в травні значно знизилося, і країна зняла деякі з найжорсткіших карантинних обмежень. За минулу добу, 30 травня, коронавірусом в Італії заразилися 333 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки. Найбільше заражень було зафіксовано в Бразилії.