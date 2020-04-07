"Будете ходити під себе і довго страждати!" Крик душі італійського патологоанатома про коронавірус вразив мережу

У мережі опублікували пост італійського патологоанатома, який розповів неприємні подробиці лікування від коронавірусу, мотивуючи людей дотримуватися карантину і заходів безпеки.

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Його опублікувала українська журналістка в Італії Маріанна Сороневич. За її словами, якщо комусь здадуться ці слова перебільшенням, то тільки тому що епідемія ще набрала повну силу в його місті.

""Я не можу сидіти вдома 40 днів..." – не хвилюйтеся, лікарі введуть вам в глотку трубку, подібну до тієї, якою ви поливаєте город, а потім проштовхнуть її трахеєю вниз. Вам продуватимуть легені протягом 15 днів, а ви нерухомо лежатимете в ліжку. Самотній! Під легкою анестезією, з пневмонією і лихоманкою 39 градусів", – зазначив патологоанатом.

interfax.com.ua

Він підкреслив, що у гіпотетичного пацієнта буде 15-20 днів, щоб дивитися тільки в стіну, в той час як йому ставитимуть крапельниці, мірятимуть тиск, температуру, насичуватимуть кров киснем.

"Вам братимуть кров не тільки з вен, а й з артерій, а вони розташовані набагато глибше і їх важче знайти. Ви будете ходити по великому під себе або, якщо встигнете, то в судно. Вам вставлятимуть катетер в сечовий міхур", – описує лікар процес лікування.

Він зазначив, що у пацієнта з'являться пролежні, які можуть бути дуже глибокими – до кістки, а також вони смердять і болять.

Навіть коли пацієнта випишуть з лікарні, йому доведеться довго приймати ліки.

"У вас будуть тривалі запалення і довгі страждання. У гіршому випадку, ви можете заразитися якимись стійкими бактеріями, але це не важливо – вам всього 20 років, у вас є вся життя для лікування. Приємною прогулянки!" – зазначив лікар.

Він також додав, що це все станеться, якщо буде місце в лікарні і вільний апарат штучної вентиляції легенів.

"Тобто, якщо ви живете в Україні, а не в Італії, Іспанії чи Німеччині, в більшості випадків вас мине подібна доля, бо апаратів штучної вентиляції легенів просто на всіх не вистачить .... Ви згасне в ліжку свого будинку", – резюмував патологоанатом.

Пост викликав бурхливе обговорення в соцмережі, думки розділилися. Більшість вважає, що все ж потрібно дотримуватися карантину, ніж потім проходити жахливі процедури, а деякі вважають його перебільшеним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України назвали найнебезпечніший спосіб передачі коронавірусу – крапельним шляхом від людини до людини і через брудні поверхні.

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