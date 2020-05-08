Офіційні дані від Міністерства охорони здоров'я Білорусі про кількість заражених коронавірусом можна множити щонайменше на три. А відомості про померлих від захворювання на п'ять або навіть на сім.

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Тому що на всіх рівнях, починаючи від районних лікарень, ховаються цифри в статистиці. Про це заявив білоруський лікар із Гродна Олександр Лобан в інтерв'ю "Апостроф".

Олександр Лобан radiosvoboda.org

"Лукашенко сам сказав, що коронавірусні пневмонії зараз складають 30% від усіх зареєстрованих випадків цього захворювання. Але нині така епідемічна обстановка в країні й така низька чутливість тестів, що практично кожна пневмонія повинна розглядатися як коронавірусна. Пневмонія, викликана іншим збудником, може траплятися зараз за рідкісним винятком. Вони ставлять у діагнозах "неуточнена пневмонія", відповідно ці випадки не потрапляють до статистики з COVID-19", – сказав лікар.

Лобан навів у приклад офіційну статистику за 5 травня – близько 18 300 хворих і 107 смертельних випадків. За його словами, це абсолютно не відповідає дійсності.

"Журналісти не можуть дізнатися актуальної інформації. Найімовірніше, є сувора вказівка не розголошувати ці дані. Кількість померлих абсолютно не відповідає дійсності. Цифри, які дає МОЗ, можна множити навіть не на три, а на п'ять, на сім. У районних центрах десятки померлих. Але в людей фіксуються інші діагнози", – зазначив медик.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Єврокомісії заявили, що ЄС зможе повністю відкрити кордони лише тоді, коли пандемія коронавірусу не просто піде на спад, а буде під повним контролем.