У мережу потрапило відео розмови жителя міста Вітебськ (Білорусь) і його лікаря, в якому останній розповідає про ситуацію, яка склалася в медустанові – тестів для визначення коронавірусу немає, місць в лікарнях теж немає, а все місто "заражене пневмонією".

Відео з'явилося на каналі "Баста" в Youtube. За словами доктора, хворих пневнонією селять в одні палати з хворими на коронавірус, оскільки не знають точного діагнозу (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Я тобі ще краще зробив, розвів тебе в іншу палату, добре все, прекрасно. Надійшла нова партія. Все місто завантажений пневмонією, "корони" дуже багато. Майже всюди корона. Хворих дівати нікуди, вчора вже повезли чисто одні "корони", підтверджені – в хірургічне відділення, на інших забили, класти нікуди. Що зробили далі, неврологічне відділення, чуєш мене?", – каже лікар.

Олександр Лукашенко колаж

За його словами, країна виявилася не готовою до епідемії, хворих коронавірусом навіть ніде лікувати.

"Коли ви поступали, палати були порожні, тому що ми чекали надходження, і воно почалося, це надходження. Через тиждень. Розраховували, що це невеликий сплеск буде, ми вас пролікуваємо, випишемо і тоді інших запустимо. А бачите, що сталося? Більше скажу, вчора питання стояло щоб сюди навіть могли з Covid-19 покласти. Людей класти нікуди, розумієте? Ну не готові ми до цієї епідемії!", – зазначив лікар.

Він розповів, що в медустанові немає тестів для визначення коронавірусу – на все відділення "усього кілька тестів".

Вчора було два або три тести на все відділення, сьогодні у нас вже дванадцять тестів, це прогрес. Другій партії, що після вас надійшла, ми не зробили нікому. Всі вони лежать нетестовані з першого числа. Немає тестів, якби були, я б їх направо і наліво робив. Ні. І це не від мене залежить. І керівництво наше про це знає, значить і ще вище знають, що немає цих тестів", – поскаржився доктор.

Відзначимо, в Білорусі коронавірус почав різко набирати темп, за останню добу (27 квітня) офіційно було підтверджено майже 900 нових випадків.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує наполягати, що в країні не потрібно вводити карантин.

Також він раніше відзначився рядом несподіваних заяв про методики лікування коронавірусу, а спочатку і зовсім заперечував існування інфекції.

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