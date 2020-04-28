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28 квітня • оновлено в 17:27
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Лікар з Білорусі розкрив правду про COVID-19 в країні

9.7т
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У мережу потрапило відео розмови жителя міста Вітебськ (Білорусь) і його лікаря, в якому останній розповідає про ситуацію, яка склалася в медустанові – тестів для визначення коронавірусу немає, місць в лікарнях теж немає, а все місто "заражене пневмонією".

Відео з'явилося на каналі "Баста" в Youtube. За словами доктора, хворих пневнонією селять в одні палати з хворими на коронавірус, оскільки не знають точного діагнозу (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"Я тобі ще краще зробив, розвів тебе в іншу палату, добре все, прекрасно. Надійшла нова партія. Все місто завантажений пневмонією, "корони" дуже багато. Майже всюди корона. Хворих дівати нікуди, вчора вже повезли чисто одні "корони", підтверджені – в хірургічне відділення, на інших забили, класти нікуди. Що зробили далі, неврологічне відділення, чуєш мене?", – каже лікар.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

колаж

За його словами, країна виявилася не готовою до епідемії, хворих коронавірусом навіть ніде лікувати.

"Коли ви поступали, палати були порожні, тому що ми чекали надходження, і воно почалося, це надходження. Через тиждень. Розраховували, що це невеликий сплеск буде, ми вас пролікуваємо, випишемо і тоді інших запустимо. А бачите, що сталося? Більше скажу, вчора питання стояло щоб сюди навіть могли з Covid-19 покласти. Людей класти нікуди, розумієте? Ну не готові ми до цієї епідемії!", – зазначив лікар.

Він розповів, що в медустанові немає тестів для визначення коронавірусу – на все відділення "усього кілька тестів".

Вчора було два або три тести на все відділення, сьогодні у нас вже дванадцять тестів, це прогрес. Другій партії, що після вас надійшла, ми не зробили нікому. Всі вони лежать нетестовані з першого числа. Немає тестів, якби були, я б їх направо і наліво робив. Ні. І це не від мене залежить. І керівництво наше про це знає, значить і ще вище знають, що немає цих тестів", – поскаржився доктор.

Відзначимо, в Білорусі коронавірус почав різко набирати темп, за останню добу (27 квітня) офіційно було підтверджено майже 900 нових випадків.

Як писав OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує наполягати, що в країні не потрібно вводити карантин.

Також він раніше відзначився рядом несподіваних заяв про методики лікування коронавірусу, а спочатку і зовсім заперечував існування інфекції.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Білорусь
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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