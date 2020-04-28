Голова відділення невідкладної медицини лікарні Сент-Барнабас у Бронксі (США), доктор медицини Даніель Г. Мерфі назвав важливі причини послабити карантин, введений у країні через поширення коронавірусу COVID-19.

Його звернення опублікувало видання New York Post. Провідний американський медик зазначив, що ще на початку спалаху захворювання у США сам заразився COVID-19, як і дві його доньки, одна з яких – медсестра. За його словами, з ними усіма наразі все гаразд.

"COVID-19 – найстрашніша катастрофа в галузі охорони здоров’я за мою 30-річну кар’єру через її інтенсивність, тривалість та потенціал для тривалого впливу", – підкреслив Мерфі.

А тоді він заявив, що, на його думку, слід послабити обмежувальні заходи у США, та назвав причини для цього.

Лікар вказав на причину трагедій через пандемію COVID-19. Ілюстрація

За словами Мерфі, першою є те, що пік захворюваності на COVID-19 минув, а поширення вірусу сповільнилося. Другою причиною доктор медицини назвав побоювання за те, що люди з іншими хворобами не отримають необхідної допомоги, через що можуть навіть померти.

"Значна частина тих, хто залишається вдома, безумовно, має невідкладні медичні та хірургічні стани, не пов'язані з новим коронавірусом", – додав він.

"По-третє, страх неправильно керує реакцією громадськості. Хоча COVID-19 є серйозним, страх перед ним посилюється. Громадськість повинна розуміти, що більшість заражених людей долає захворювання непогано", – наголосив Мерфі.

Він також підкреслив, що COVID-19 є більш поширеним, ніж здається. У багатьох мешканців Нью-Йорка, за його словами, вже є інфекція, але вони про це можуть не знати. Водночас, на думку провідного медика, люди самотужки виробляють "значний ступінь природного імунітету стада".

Мерфі також додав, що важливим для покращення ситуації є удосконалення тестування населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 квітня коронавірус продовжив свою атаку, трохи зменшивши темп у Європі. Там низка країн вже зважилася на пом'якшення карантинних заходів.

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