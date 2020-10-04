Лікар Трампа розповів, як лікують від COVID-19 президента США
Президент США Дональд Трамп, який захворів на коронавірус, нібито злякався смерті, дізнавшись, що інфікований.
Про це на сторінці у Twitter із посиланням на джерела в Республіканській партії заявив журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман.
При цьому помічник американського лідера з національної безпеки Роберт О'Брайен в інтерв'ю CBS заявив, що Трамп почуває себе дуже добре, але на якийсь час залишиться в лікарні. Лікар Брайан Гарібальді на пресконференції заявив, що Трампа можуть виписати вже в понеділок.
За словами Шермана, глава Сполучених Штатів, дізнавшись про хворобу, питав: "Я закінчу як Стен Чера? Так і буде?" Він мав на увазі свого друга Стена Черу з Нью-Йорка, який помер від COVID-19 у квітні поточного року.
Журналіст також стверджує, що стан Трампа, за словами його джерел, куди гірший, ніж говориться в офіційних повідомленнях.
За словами О'Брайена, президент "насправді хоче повернутися в Білий дім і приступити до роботи".
"Але я думаю, що він залишиться у [військово-медичному] центрі імені Уолтера Ріда принаймні на якийсь час", – сказав він.
"Я думаю, що лікарі хочуть зробити так, щоб він був під їх наглядом і йому надавалося краще лікування", – додав О'Брайен. Він зазначив, що американський глава у прекрасному стані та "твердо керує урядом країни".
Водночас лікар Трампа підтвердив, що 2 жовтня президенту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
Медик припустив, що виписати політика можуть уже 5 жовтня. Трамп наразі не скаржиться на труднощі з диханням і пересувається без обмежень, сказав його лікар.
"Наш план на сьогодні – щоб він пив, їв, був поза ліжком якомога більше, був мобільний. Якщо він продовжить виглядати і почувати себе так само добре, як сьогодні, ми сподіваємося, що зможемо планувати виписку вже завтра в Білий дім, де він може продовжити запланований курс лікування", – сказав Гарібальді.
Нагадаємо, у Дональда Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда в штаті Меріленд.
Також були оприлюднені кадри палати, у якій знаходиться Трамп.
У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.
Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.