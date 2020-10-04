Лікар Трампа розповів, як лікують від COVID-19 президента США
Про інфікування глави Сполучених Штатів стало відомо 2 жовтня
Лікар політика стверджує, що Трамп почуває себе відмінно
Медик навіть заговорив про виписку президента, однак ЗМІ вважають, що насправді ситуація зі здоров'ям Трампа не така хороша
Президент США Дональд Трамп, який захворів на коронавірус, нібито злякався смерті, дізнавшись, що інфікований.
Про це на сторінці у Twitter із посиланням на джерела в Республіканській партії заявив журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман.
При цьому помічник американського лідера з національної безпеки Роберт О'Брайен в інтерв'ю CBS заявив, що Трамп почуває себе дуже добре, але на якийсь час залишиться в лікарні. Лікар Брайан Гарібальді на пресконференції заявив, що Трампа можуть виписати вже в понеділок.
За словами Шермана, глава Сполучених Штатів, дізнавшись про хворобу, питав: "Я закінчу як Стен Чера? Так і буде?" Він мав на увазі свого друга Стена Черу з Нью-Йорка, який помер від COVID-19 у квітні поточного року.
Журналіст також стверджує, що стан Трампа, за словами його джерел, куди гірший, ніж говориться в офіційних повідомленнях.
За словами О'Брайена, президент "насправді хоче повернутися в Білий дім і приступити до роботи".
"Але я думаю, що він залишиться у [військово-медичному] центрі імені Уолтера Ріда принаймні на якийсь час", – сказав він.
"Я думаю, що лікарі хочуть зробити так, щоб він був під їх наглядом і йому надавалося краще лікування", – додав О'Брайен. Він зазначив, що американський глава у прекрасному стані та "твердо керує урядом країни".
Водночас лікар Трампа підтвердив, що 2 жовтня президенту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.
Медик припустив, що виписати політика можуть уже 5 жовтня. Трамп наразі не скаржиться на труднощі з диханням і пересувається без обмежень, сказав його лікар.
"Наш план на сьогодні – щоб він пив, їв, був поза ліжком якомога більше, був мобільний. Якщо він продовжить виглядати і почувати себе так само добре, як сьогодні, ми сподіваємося, що зможемо планувати виписку вже завтра в Білий дім, де він може продовжити запланований курс лікування", – сказав Гарібальді.
Нагадаємо, у Дональда Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда в штаті Меріленд.
Також були оприлюднені кадри палати, у якій знаходиться Трамп.
У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.
Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.