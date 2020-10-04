Лікар Трампа розповів, як лікують від COVID-19 президента США

Президент США Дональд Трамп, який захворів на коронавірус, нібито злякався смерті, дізнавшись, що інфікований.

Про це на сторінці у Twitter із посиланням на джерела в Республіканській партії заявив журналіст видання Vanity Fair Гебріел Шерман.

При цьому помічник американського лідера з національної безпеки Роберт О'Брайен в інтерв'ю CBS заявив, що Трамп почуває себе дуже добре, але на якийсь час залишиться в лікарні. Лікар Брайан Гарібальді на пресконференції заявив, що Трампа можуть виписати вже в понеділок.

За словами Шермана, глава Сполучених Штатів, дізнавшись про хворобу, питав: "Я закінчу як Стен Чера? Так і буде?" Він мав на увазі свого друга Стена Черу з Нью-Йорка, який помер від COVID-19 у квітні поточного року.

Журналіст також стверджує, що стан Трампа, за словами його джерел, куди гірший, ніж говориться в офіційних повідомленнях.

За словами О'Брайена, президент "насправді хоче повернутися в Білий дім і приступити до роботи".

"Але я думаю, що він залишиться у [військово-медичному] центрі імені Уолтера Ріда принаймні на якийсь час", – сказав він.

"Я думаю, що лікарі хочуть зробити так, щоб він був під їх наглядом і йому надавалося краще лікування", – додав О'Брайен. Він зазначив, що американський глава у прекрасному стані та "твердо керує урядом країни".

Водночас лікар Трампа підтвердив, що 2 жовтня президенту давали додатковий кисень. За час хвороби насиченість його крові киснем падала двічі.

Медик припустив, що виписати політика можуть уже 5 жовтня. Трамп наразі не скаржиться на труднощі з диханням і пересувається без обмежень, сказав його лікар.

"Наш план на сьогодні – щоб він пив, їв, був поза ліжком якомога більше, був мобільний. Якщо він продовжить виглядати і почувати себе так само добре, як сьогодні, ми сподіваємося, що зможемо планувати виписку вже завтра в Білий дім, де він може продовжити запланований курс лікування", – сказав Гарібальді.

Нагадаємо, у Дональда Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда в штаті Меріленд.

Також були оприлюднені кадри палати, у якій знаходиться Трамп.

У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.

Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.

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