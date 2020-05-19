Лікар розповів, чи можна заразитися коронавірусом через сусідський паркан

Коронавірусом нового типу, теоретично, можна заразитися, розмовляючи з сусідом через огорожу саду, якщо хтось із двох уже хворий на CОVID-19.

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Про це заявив лікар Ендрю Престон, який читає лекції з мікробного патогенезу в англійському Університеті Бата. Відповіді фахівця на запитання про різні способи передачі вірусу опублікувало Daily Mail.

"Типовий міцний паркан висотою 6 футів створить фізичний бар'єр, який заблокує потрапляння забруднених крапель між вами та сусідом", – зазначив він.

CОVID-19 можна підхопити, розмовляючи із уже інфікованим сусідом через паркан

За словами лікаря Престона, для того, щоб запобігти потраплянню слини під час розмови з сусідом навіть через паркан, потрібно дотримуватися певної дистанції.

"Однак, все-таки бажано тримати двометрову відстань між вами, а не стояти прямо біля паркану. Якщо ж він нижчий, соціальне дистанціювання ще важливіше", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені підтвердили в своєму дослідженні, що коронавірусом можна заразитися через очі.