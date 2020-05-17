Лікар із Китаю розкрив брехню влади щодо COVID-19

Влада китайського міста Ухань, де був уперше зафіксований випадок зараження новим коронавірусом, справді спочатку замовчувала ключові подробиці щодо масштабів спалаху захворювання.

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Про це в інтерв'ю CNN заявив китайський епідеміолог і пульмонолог Чжун Наньшань. Підкреслюється, що саме він, прибувши в Ухань 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, хоча чиновники повторювали, нібито доказів цьому немає, називаючи спалах "контрольованим".

"Місцева влада тоді не хотіла говорити правду. На самому початку вона мовчала, і тоді я сказав, що, можливо, у нас заражається більша кількість людей", – зазначив лікар.

За словами Наньшаня, у нього виникли підозри після того, як офіційна кількість хворих в Ухані – 41 особа – не змінювалася упродовж десяти днів, хоча на той час уже заявлялося про інфікованих за кордоном. Епідеміолог продовжував ставити запитання місцевій владі й у результаті та "дуже неохоче" надала реальні цифри: на 20 січня загальна кількість випадків зараження коронавірусом в Ухані досягла 198 осіб, троє померли. Тоді ж стало відомо й про інфікування 13 медпрацівників.

Наньшань зазначив, що визнає заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, проте відкидає звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю щодо коронавірусу. Зокрема з боку США.

Уханьський інститут вірусології

"Китайська влада засвоїла урок зі спалаху атипової пневмонії 17-річної давності, про яку Пекін замовчував декілька місяців. Цього разу центральний уряд під загрозою покарань зажадав, щоб усі міста й урядові відомства повідомляли справжню кількість хворих. Тож із 23 січня, думаю, всі дані будуть правильними", – вважає Наньшань.

Крім цього, китайський епідеміолог спростував теорію американського президента Дональда Трампа та держсекретаря США Майка Помпео про те, що COVID-19 вийшов із лабораторії в Ухані.

Зокрема, він навів слова своєї "доброї подруги", вірусологині Ши Чженлі, яка керує лабораторією в Уханьскому інституті вірусології: вона назвала цю теорію "безглуздою", оскільки в лабораторії немає необхідних для створення штучного вірусу людських ресурсів і обладнання.

Окрім усього іншого, Наньшань стверджує, що медична влада Китаю ще на початку лютого проводила перевірку в тій самій лабораторії та не виявила жодних свідоцтв "витоку" вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.