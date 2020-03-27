Лікарі з Нью-Йорка назвали апокаліптичної ситуацію в лікарнях міста через поширення коронавірусу COVID-19.

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Палати переповнені, не вистачає ліжок, медичного обладнання для лікування таких хворих, особливо апаратів ШВЛ. Про це заявила реаніматологом лікарні Елмхерста Ешлі Брей, пише The New York Times. Видання також опублікувало відео з міської лікарні (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Лікарні міста переповнені Кадр відео The New York Times

За її словами, у лікарів закінчуються засоби індивідуального захисту, в результаті заразилися десятки лікарів і медсестер.

Також закінчилися місця в морзі, через що до лікарні підігнали авторефрижератор, де тимчасово зберігаються тіла померлих від коронавірусу.

Для зберігання тіл до лікарні підігнали авторефрижератор Кадр відео The New York Times

З 2 березня (коли COVID-19 виявили у першого пацієнта) в Нью-Йорку заразилися вже 23 тисячі людей, з них 365 померли. У штаті кількість заражених досягла 37 тисяч (466 померлих). Найбільше постраждав округ Квінс, де зафіксовано 6420 хворих, що удвічі більше, ніж на Манхеттені.

Як зазначає Foreign Policy, така ситуація в країні склалася через запізнілу і неефективну реакцію влади. Однією з причин може бути затримка масового тестування і погана координація між федеральними відомствами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар з Бостона розповіла розпачливі історії, як хворі на коронавірус вмирають на самоті, тому що до них не пускають рідних через ризик заразитися.

Нагадаємо, що США вийшли на перше місце в списку країн з найбільшою кількістю інфікованих COVID-19.

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