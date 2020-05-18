Лихоманка, фіолетовий ніс, непритомність: син померлого від COVID-19 поділився цінною інформацією

У Росії у чоловіка від COVID-19 помер батько. Він детально розповів про прояви симптомів і реакцію лікарів на часті виклики.

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Як повідомив Леонід Шликов у своїй публікації на Facebook, перші симптоми проявилися у матері 9 квітня. У неї була діарея, температура 37-37,4, через кілька днів з'явився кашель, соплі, біль в очних ямках, а 19 квітня зникло почуття смаку і нюх. За весь цей час вона двічі втрачала свідомість. 20 квітня у батька Леоніда піднялася температура до 38,5, але інших симптомів не було, тому в родині вирішили, що це застуда.

24 квітня вони викликали лікаря, але той так і не прийшов. Наступного дня батьки Леоніда поїхали в лікарню, де пробули близько п'яти годин. Батькові сказали, що експрес-тест дав негативний результат (як виявилося після, його взяли занадто рано), а відповідей із ПЛР-тестів сказали чекати до тижня.

"І мамі, і татові поставили КТ1 – написали в документах "легке запалення", при такому ступені ураження легень залишають лікуватися вдома", – написав Леонід.

Проте, батькові запропонували госпіталізацію, але він відмовився, щоб не піддаватися зайвому ризику зараження в лікарні. Після походу в поліклініку стан тата Леоніда погіршився.

Леонід Шликов із батьком

"26 квітня температура піднялася до 39,9. За наполяганням лікарів тато пив парацетамол кожні 4 години за будильником, але він не допомагав. Щовечора мама пропонувала татові викликати швидку, але він відмовлявся: "Вночі мною все одно ніхто не буде займатися. Якщо вранці така температура залишиться, то викличемо". До ранку вона знову приходила в норму і тато почувався нормально", – розповів Леонід.

28 квітня у батька з'явилася задишка і почався занепад сил. Коли приїхав лікар і дізнався, що у нього колись був інфаркт, сказав, що "все в межах норми" і відмовив в уколі для стабілізації роботи серця. Через півтори години тато Леоніда мало не втратив свідомість – тиск упав до 91/ 63, пульс до 51, а цукор піднявся до 14,5. У швидкій їм сказали, що приїжджати не будуть, відмовив у візиті і лікар.

"Ну в чому справа, у вас же вже була сьогодні швидка. Він зараз без свідомості? Ні, дрімає? Ну раз дрімає, значить все нормально. А те, що цукор 14,5, це нічого страшного, у нього ж цукровий діабет! Ось коли буде 40 – тоді і телефонуйте", – передав його слова Леонід.

Протягом дня задишка тільки посилювалася, а наступного дня батько перестав впізнавати дружину. Цього разу швидка все-таки приїхала, до цього часу у батька Леоніда з'явилися ознаки кисневого голодування – фіолетовий ніс і "білий трикутник" навколо рота.

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Як каже Леонід, цього разу приїхав професіонал, який провів перевірку і сказав, що справа не в серці і батька потрібно госпіталізувати. У госпіталі його підключили до ШВЛ у блоці для хворих COVID-19.

"Наступного дня я дізнався від лікаря, що у тата КТ4 (більше 75% ураження легень) і поганий прогноз. Про ковід інформації не було", – написав Леонід.

Там батько пролежав 11 днів, так і не приходячи до тями. Пізніше лікарі відповіли, що прийшли результати ПЛР-тесту: у матері COVID-19 підтверджений, а у батька – ні.

11 травня батько Леоніда помер, а в довідці про причини смерті вказані супутні хвороби, але не коронавірус, який все-таки був підтверджений після смерті.

"У довідці про причини смерті в пункті а) "Застійна серцева недостатність", а в пункті б) "Аневризма серця". Пункт в) і г) залишилися порожніми. Ковід вказано в графі "Інші важливі стани, що сприяли смерті, але не пов'язані з хворобою або патологічним станом, який привів до неї". Я не згоден з такою довідкою про смерть мого тата. Так, у нього був інфаркт кілька років тому, так, у нього була ниркова недостатність і цукровий діабет, але якби не ковід, він був би живий", – заявив він.

Леонід закликав інших людей уважніше ставитися до свого здоров'я і погоджуватися на госпіталізацію, коли є підозра на COVID-19.

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