Лідери G20 вирішили заморозити борги бідних країн і забезпечити світовий доступ до вакцини

У підсумковій декларації лідери G20 заявили про зобов'язання вести світ до формування сильної, повноцінної і збалансованої епохи після пандемії COVID-19.

Про це сказано в підсумковій декларації саміту, яка є в розпорядженні OBOZREVATEL. У документі зазначили безпрецедентний вплив пандемії на людство.

Крім того лідери G20 висловили рішучість підтримати всі країни, що розвиваються і найменш розвинені країни, оскільки вони зіткнулися з медичними, економічними і соціальними наслідками COVID-19.

У документі підкреслено особливі проблеми в Африці і малих острівних державах, що розвиваються.

"Країни-члени G20 докладуть зусиль для подальшої імплементації ініціативи щодо замороження боргів найбідніших країн для того, щоб надати останнім підтримку в подоланні впливу пандемії коронавірусу нового типу (COVID-19) у сфері охорони здоров'я і соціально-економічній сфері", – сказано в документі .

Лідери держав також заявили про мобілізацію ресурсів для підтримки досліджень, розробки і виробництва препаратів і вакцин від COVID-19.

"Ми не пошкодуємо зусиль, щоб забезпечити рівноправний доступ до них для всіх людей", – відзначили в підсумковій заяві.

Учасники саміту відзначили, що пандемія COVID-19 стала сильним ударом по економіці і життю людей.

Також країни взяли на себе зобов'язання сприяти відновленню світової економіки і зробити фінансову систему більш стійкою.

"Ми сповнені рішучості продовжувати, поки це необхідно, використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для збереження життя людей, робочих місць і доходів населення, підтримки відновлення світової економіки, а також підвищення стійкості фінансової системи при одночасному запобіганні ризиків зниження економічної активності", – відзначили лідери G20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів під час саміту G20, що вакцина від коронавірусу турецької розробки буде доступна всьому світу.