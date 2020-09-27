Лідери Азербайджану та Вірменії виступили із заявами про бої в Карабасі

В Азербайджані заявили, що мають намір покінчити з проблемою в Нагірному Карабасі. При цьому в Вірменії будуть розглядати питання визнання незалежності Карабаху.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначив, що Баку не погодиться на її половинчасте рішення конфлікту, передає "Інтерфакс".

"Я багато разів говорив, і хочу сказати сьогодні, що ми повинні вирішити це питання так, щоб народ Азербайджану був задоволений цим. Ми повинні відновити історичну справедливість. Ми повинні зробити це для відновлення територіальної цілісності Азербайджану", – зазначив він.

Алієв додав, що він не допустить створення другого "вірменської держави" на азербайджанській землі.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що визнання незалежності Нагірного Карабаху знаходиться на порядку уряду, передає ТАСС.

"Так, ми повинні розглянути питання визнання незалежності Арцаха (Нагірного Карабаху – Ред.), в нашому порядку є таке питання. Ми повинні дуже серйозно це обговорити. Ми розглядаємо всі сценарії розвитку подій", – сказав він.

Також він закликав міжнародне співтовариство застосувати всі важелі, щоб "утримати Туреччину від втручання в конфлікт, що остаточно дестабілізує ситуацію".

"Агресивна поведінка Туреччини дає серйозний привід для занепокоєння. Подібна позиція загрожує катастрофічними наслідками для Південного Кавказу та суміжних регіонів", – підкреслив Пашинян.

За його словами, "авторитарний режим Алієва знову оголосив війну вірменському народу".

"Сьогодні з ранку Азербайджан знову зробив широкомасштабні провокації. Є жертви і поранені, в тому числі серед, мирного населення. Застосовуючи важке озброєння, противник атакує позиції Армії оборони "Республіки Арцах"(вірменська назва Нагорного Карабаху – Ред.) в усіх напрямках", – повідомив прем'єр-міністр Вірменії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, в Нагірному Карабаху поновились бої. Уряду Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.