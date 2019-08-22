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"Лідер XXI століття!" У Британії покажуть хвалебний серіал про Путіна

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Британський "Четвертий канал" анонсував показ серіалу про президента РФ Володимира Путіна і вплив його політики на світ.

Як ідеться на сайті телеканалу, документальний проект покаже, "як Путін застосував знання роботи в розвідці, коли став президентом ядерної держави". Зйомки проходили в Росії, Європі та США.

Водночас в описі сюжету автори назвали Путіна "лідером XXI століття", який вирішив "зробити Росію знову величною".

"Будучи президентом, Путін вирішив "знову зробити Росію величною" і перемістити її на світову арену. Фальшиві новини, відродження популізму й різкі президентські заяви знаходять свою провідну зірку в президентстві Путіна. Його політичні п'єси тепер наслідують і захоплюються лідери, починаючи від Дональда Трампа (президент США. – Ред.) і Родріго Дутерте (президент Філіппін. – Ред.) до Мухаммеда бен Салмана (наслідний принц Саудівської Аравії. – Ред), що робить його, можливо, найвпливовішим лідером свого часу", – зазначено у синопсисі серіалу.

Володимир Путін

Володимир Путін

Четвертий канал

Як писав OBOZREVATEL, одіозний американський режисер Олівер Стоун попросив президента Росії Володимира Путіна стати хрещеним батьком його 22-річної доньки.

Він є режисером скандального фільму "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine).

У стрічці нібито розповідається історія України з 2003 року, де війна з РФ на Донбасі називається "громадянською", а Віктора Медведчука величають "лідером опозиції". Росія зображена не як країна-агресор. Режисер дотримується виключно російської версії подій в Україні з 2014 року.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Великобританія
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У Британского посольства будет сходка свiдoмo МAНДAйнутой мрaзоты???
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Жду сериал о Порошенко И о том как он сделал Украина великой.Ну или хотя бы о Зе...Только не о Голобородьҡо.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Вполне заслуженно.
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