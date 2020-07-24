Лідер протестного руху в Білорусі виявився шанувальником Путіна і незаконно відвідував Крим

Лідер білоруського протестного руху, блогер Сергій Тихановський виявився шанувальником президента Росії Володимира Путіна і незаконно відвідував анексований Крим.

Як повідомляє InformNapalm із посиланням на Facebook Тихановського, 31 грудня 2016 року він вітав читачів із Новим роком та бажав їм робити більше добрих справ. До посту була підібрана ілюстрація – фото Путіна з російським Дідом Морозом, які тримають "Книгу добрых дел".

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7 березня 2017 року у Facebook-стрічці Тихановського з’явився пост Олександра Луценка, де він повідомляє, що до нього напередодні завітали його друзі, – та додає фотографію, на якій обіймає православного паломника Олександра Доброва та Сергія Тихановського. На той час Луценко жив у Ялті.

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У Facebook-акаунті Доброва був знайдений допис від 4 березня 2017 року з чекіном в аеропорту Сімферополя і підписом "Крим наш".

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5 березня 2017 року Добров публікував селфі з Тихановським в автобусі. За даними геолокації, допис був зроблений у місцині під назвою Карач. Карач сьогодні є західною частиною села Скворцове Сімферопольського району.

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Перебуваючи в Криму разом із Тихановським, Добров зізнавався, що готовий хоч зараз померти за Росію, а бути росіянином для нього – це сповідувати Христа навіть ціною власного життя.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня у різних містах Білорусі спалахнули протести через затримання Тихановського у Гродно.