"Лідер" Придністров'я відзначився на "виборах Путіна"

Так званий лідер невизнаної Придністровської республіки Вадим Красносельський, який є громадянином Росії, проголосував на виборах президента РФ.

Свій голос він віддав на виборчій дільниці №8205 у Палаці республіки в Тирасполі, повідомляє прес-служба "глави" ПМР.

"Сьогодні на стійкість і на вірність нас перевіряє погода. Але всі перепони можна подолати. Наш народ активний, порядний, послідовний у своєму виборі і в ставленні до Росії", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", діючий глава РФ Володимир Путін уже проголосував на виборах президента Росії. За традицією він приїхав на виборчу дільницю в будівлі Російської Академії Наук.