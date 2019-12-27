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27 грудня • оновлено в 18:55
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Лежав на грудях матері: на місці катастрофи літака в Казахстані врятували немовля. Зворушливе відео

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На місці аварії пасажирського літака 27 грудня в Казахстані вдалося врятувати немовля.

Дитину з під уламків витягнув поліцейський Жаксилик Султанов. Хлопчик лежав на грудях у своєї важко травмованої матері, повідомляє Tengrinews (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Там лежала жінка з відкритим переломом ніг. Вона не плакала. Напевно, тому, що була в шоковому стані. У неї на грудях лежав хлопчик, вона притримувала його лівою рукою, права рука була травмована. На казахському я їй сказав, що візьму дитину і передам в швидку. Вона моргнула очима, давши схвалення, після чого жінка заплакала", - розповів поліцейський.

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На місці аварії літака в Казахстані врятували немовля

На місці аварії літака в Казахстані врятували немовля

Скріншот з відео

Після цього він передав немовляти лікарям швидкої допомоги. Відомо, що стан 9-місячної дитини стабільний, він був госпіталізований в дитячу лікарні. Батьки хлопчика знаходяться у важкому стані.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

  • У Казахстані рано вранці, 27 грудня, впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого знаходилося 100 чоловік. Він впав в районі житлового сектору.

  • На борту літака Bek Air перебували двоє громадян України. Вони знаходяться в госпіталі у важкому стані.

  • У мережі опублікували аудіозапис переговорів диспетчерів з літаком Fokker-100 авіакомпанії Bek Air

  • Пасажири, яким пощастило вижити після катастрофи літака Bek Air в Казахстані, розповіли про те, як розбився літак.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Катастрофа літака в Казахстані
Місце
Казахстан Алма-Ата
Тег
Авіакатастрофа
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