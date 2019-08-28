Лежав 10 століть! Англійці розкопали скарб на $6,2 млн. Фото історичної знахідки

На одній із ферм у графстві Сомерсет на південному заході Англії подружня пара виявила скарб із 2600 срібних монет, вартість яких оцінюється приблизно в 6,2 млн доларів.

Як повідомляє The Daily Mail, знахідки датуються XI століттям, коли правил останній англосаксонський король Гарольд II Годвінсон. Також тут знайшли кілька монет часів Вільгельма Завойовника. Зустрілися ще й зовсім незнайомі, всі вони в хорошому стані.

За словами вчених, всі монети дуже рідкісні, належали вони досить багатій людині, якщо не королю, то високопоставленому чиновнику. Вартість однієї монети оцінюють від 1 до 5 тисяч фунтів стерлінгів.

The Daily Mail

The Daily Mail

The Daily Mail

Пара знайшла скарб за допомогою металошукачів. Вони подзвонили в поліцію і передали знайдене в Британський музей для вивчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії ховрах знайшов старовинний дорогоцінний скарб.

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