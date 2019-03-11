Летіли на саміт: з'явилися нові дані про жертв авікатастрофи в Африці

У результаті катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня загинули 19 співробітників Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Центр новин ООН. Так, шестеро жертв працювали у Всесвітній продовольчій програмі, шестеро – співробітники офісу у Найробі, по двоє працювали в управлінні Верховного комісара ООН із прав людини і в Міжнародній спілці електрозв'язку.

Також загинули по одному співробітнику Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації міграції в Південному Судані, Світового банку, місії ООН у Сомалі.

Ethiopian Airlines/Facebook

Співробітники ООН летіли на саміт Асамблеї програми ООН із навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на борту літака Boeing 737 MAX 8 компанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня в Ефіопії, було троє росіян, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

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