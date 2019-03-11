|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Летіли на саміт: з'явилися нові дані про жертв авікатастрофи в Африці

572Читати матеріал російською

У результаті катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines 10 березня загинули 19 співробітників Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Центр новин ООН. Так, шестеро жертв працювали у Всесвітній продовольчій програмі, шестеро – співробітники офісу у Найробі, по двоє працювали в управлінні Верховного комісара ООН із прав людини і в Міжнародній спілці електрозв'язку.

Також загинули по одному співробітнику Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Міжнародної організації міграції в Південному Судані, Світового банку, місії ООН у Сомалі.

Новини
Розкиданий одяг і тіла 157 загиблих: опубліковано перше відео з місця катастрофи літака в Африці. 18+

Летіли на саміт: з'явилися нові дані про жертв авікатастрофи в Африці

Ethiopian Airlines/Facebook

Співробітники ООН летіли на саміт Асамблеї програми ООН із навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на борту літака Boeing 737 MAX 8 компанії Ethiopian Airlines, який розбився 10 березня в Ефіопії, було троє росіян, одного з яких нагородили медаллю за анексію Криму.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Тег
Авіакатастрофа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги