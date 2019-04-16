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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Палаючий Нотр-Дам і загибель Заходу

6.1тЧитати матеріал російською

Реакція на пожежу Нотр-Дам-де-Парі, принаймні, серед тієї частини російського суспільства, до якої я маю честь належати – це реакція жаху, шоку тощо.

Мені здається, що це реакція не лише на абсолютно жахливу картину загибелі такого чудового пам'ятника. Ми дивилися ці кадри і розуміли: ну, звісно, вони його відновлять, і відновлять в найкоротші терміни. Він буде точно такий самий, і тільки фахівці зможуть відрізнити. Вони все зроблять дуже ретельно, дуже якісно і так далі. Уже зібрано кількасот мільйонів доларів на відновлення.

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Хіба мало під час воєн та іншого горіло соборів, палаців тощо.

Але той шок, який відчули зараз, принаймні, моя частина російського суспільства, пов'язаний з тим, що ця картина накладається на постійні розмови про загибель західної цивілізації. Що Захід гине, Заходу більше немає чи не буде - і так далі. Всі ці дурниці.

І цю загибель західної цивілізації багато хто пов'язує з двома речами. По-перше, зі зміною етнічного, конфесійного та іншого складу багатьох країн Європи через потік мігрантів, які змінюють зовнішній вигляд міст, зовнішній вигляд вулиць і так далі. По-друге, з тією популістською хвилею, що охопила і країни стабільної демократії, і країни нової демократії, як Україна.

Прихід до влади людей типу Трампа, типу Качинського і так далі – це у багатьох теж асоціюється з кінцем західного світу.

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У нас цей кінець Заходу хтось чекає з надією і хтивістю, як, наприклад, наші телевізійні експерти, хтось – з дуже великою тривогою , такі люди, як я.

Але це відчуття є. І ці страшні кадри пожежі цього великого храму наклалися на це відчуття. Вони його проявили.

У психології є таке поняття – "домінанта". Наприклад, якщо у вас болить зуб, то будь-який стимул, який отримує ваш організм, цей біль посилює. Наприклад, у вас болить зуб, а тут щось з гуркотом впало. І ваш зуб реагує болем.

Мені здається, що цей страх – або надія – на загибель західного світу – це і є ця домінанта, яка реагує на будь-який стимул. Зокрема, і такий дуже видимий, який ми мали цієї ночі.

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Але слава тобі господи, кажуть, що руйнування не настільки страшні, як нам здавалося. Дай їм бог якомога швидше все відновити, і мільйони людей знову поїдуть в Париж подивитися на відновлений Нотр-Дам.

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Леонід ГозманЛеонід Гозман
Місце
ФранціяПариж
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Журба Валентина
Журба Валентина
Леонид Яковлевич! Я из рода диссидентов-полукровок в... фиг знает каком колене! Предки мои, выросли уже в лагерях, на фронт шли с тавром ЧСИР - это почище те, кто совсем не того, "потомки "изменников родины", это страшнее,чем "дети врагов народа"... Родители не "оступились от линии партии", а "сознательная контра", им гражданство только перед ВМВ возвращали! Не знаю, что сказать, кроме стихов, нашего, из бывших, эта перепечатка, с остальными стихами, передавалась в нашем лагерном-контрреволюционном роду через поколения, писал наш - лагерник из бывших: О, для чего погибла, Троя, И выдуман был Одиссеем конь? Каких изменников, каких героев Испепелил бенгальский твой огонь! Зачем не откупилася от тлена Свечением своих бессмертных риз Похожая на молнию Елена И был забыт лысеющий Парис. А может быть, влюблённые для вида, Они милуются, обнажены, Лишь на картине юного Давида – Две декорации с одной стены; И юноша, исполненный отваги, Лишь в те минуты юн и именит, Когда в устах ослепшего бродяги Его шальная молодость звенит. Истлели все: и рыцари, и Боги, Растёртые в один летучий прах… Пустынный вихорь ходит по дороге И чью-то пыль вздувает в лопухах. Гудит, гудит, расходится кругами, Вновь возвращается на прежний путь… И словно пыль скрипят под сапогами Мозг Одиссея и Елены грудь. Но сброшенные волей бутафора На землю, где убийство – ремесло, Чудовищное яблоко раздора За тысячелетья проросло. И вот опять похищена Елена, Да только чья Елена – не поймёшь! Опять сзывает хриплая сирена Созревшую к убою молодёжь. Уступленная недругу без боя И брошенная, как троянский конь, Европа бедная, покинутая Троя, Ты погибаешь, на коленях стоя, Не испытав железо и огонь.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
скоро мокшанские тролли налетят и будут клевать своего соотечественника на сайте чужой страны
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...По-друге, з тією популістською хвилею, що охопила і країни стабільної демократії, і країни нової демократії, як Україна..." - популярність популізму (вибачте за тавтологію) виросла стократно після ЗРІВНЯННЯ людей, народжених ПО ДУХУ з народженими ПО ПЛОТІ. Павло до Галатів, Гл.4 вірш 29: "...Але як тодi той, який народився за плоттю, переслiдував народженого за духом, так i нинi...". Прийшов час і в Європі, і в нас в Україні, коли народжені картоплеїдами хочуть зробити подібними собі і народжених за духом. І їх, картоплеїдів, БІЛЬШІСТЬ! ВОНИ НАСИЛЬНИЦЬКИ диктують ЧЕРЕЗ ВИБОРИ (НЕ через революції!) етику, естетику, закони устрою суспільств ВСІМ, в тім числі і аристократам Духу. Всесвітній Фестиваль охлократії.
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