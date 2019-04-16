Реакція на пожежу Нотр-Дам-де-Парі, принаймні, серед тієї частини російського суспільства, до якої я маю честь належати – це реакція жаху, шоку тощо.

Мені здається, що це реакція не лише на абсолютно жахливу картину загибелі такого чудового пам'ятника. Ми дивилися ці кадри і розуміли: ну, звісно, вони його відновлять, і відновлять в найкоротші терміни. Він буде точно такий самий, і тільки фахівці зможуть відрізнити. Вони все зроблять дуже ретельно, дуже якісно і так далі. Уже зібрано кількасот мільйонів доларів на відновлення.

Хіба мало під час воєн та іншого горіло соборів, палаців тощо.

Але той шок, який відчули зараз, принаймні, моя частина російського суспільства, пов'язаний з тим, що ця картина накладається на постійні розмови про загибель західної цивілізації. Що Захід гине, Заходу більше немає чи не буде - і так далі. Всі ці дурниці.

І цю загибель західної цивілізації багато хто пов'язує з двома речами. По-перше, зі зміною етнічного, конфесійного та іншого складу багатьох країн Європи через потік мігрантів, які змінюють зовнішній вигляд міст, зовнішній вигляд вулиць і так далі. По-друге, з тією популістською хвилею, що охопила і країни стабільної демократії, і країни нової демократії, як Україна.

Прихід до влади людей типу Трампа, типу Качинського і так далі – це у багатьох теж асоціюється з кінцем західного світу.

У нас цей кінець Заходу хтось чекає з надією і хтивістю, як, наприклад, наші телевізійні експерти, хтось – з дуже великою тривогою , такі люди, як я.

Але це відчуття є. І ці страшні кадри пожежі цього великого храму наклалися на це відчуття. Вони його проявили.

У психології є таке поняття – "домінанта". Наприклад, якщо у вас болить зуб, то будь-який стимул, який отримує ваш організм, цей біль посилює. Наприклад, у вас болить зуб, а тут щось з гуркотом впало. І ваш зуб реагує болем.

Мені здається, що цей страх – або надія – на загибель західного світу – це і є ця домінанта, яка реагує на будь-який стимул. Зокрема, і такий дуже видимий, який ми мали цієї ночі.

Але слава тобі господи, кажуть, що руйнування не настільки страшні, як нам здавалося. Дай їм бог якомога швидше все відновити, і мільйони людей знову поїдуть в Париж подивитися на відновлений Нотр-Дам.

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