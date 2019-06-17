Легендарну надсекретну "Зону 51" в США зняли з повітря: опубліковано відео

Секретну базу Військово-повітряних сил (ВПС) США "Зона 51", яка розташована в штаті Невада, вдалося зняти в нових подробицях.

Відповідні ролики з'явилися в YouTube-каналі ADVENTURES with Christian. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Блогер Christian разом із сином вибралися на вершину гори Тікабу, що в 42 км від секретної бази і зняли на відео великі ангари, де, ймовірно, випробовують прототипи засекречених виробів. Примітно, що одну з будівель, раніше зруйновану, так і не відновили.

Зона 51 360tv.ru

Також у кадр потрапили бойові вертольоти Sikorsky HH-60 Pave Hawk, які забезпечують безпеку на території "Зони 51".

"Зона 51" розташована в 133 км на північний захід від Лас-Вегаса, на південному березі висохлого солоного озера Грум-Лейк. Повітряне сполучення над військовою базою суворо заборонене, а саму базу в народі пов'язують із прибульцями і НЛО. Мета її функціонування публічно невідома, однак, ґрунтуючись на історичних даних, вона, швидше за все, здійснює розробку та випробування експериментальних літаків і систем озброєння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу потрапили фотографії об'єктів "Зони 6", яка розташована в пустелі в штаті Невада (США) біля відомої "Зони 51".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram