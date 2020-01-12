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13 січня • оновлено в 00:59
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"Він впав сам!" Відомий російський дизайнер їдко висловився про збитий Boeing 737

1.6т
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Російський дизайнер Артемій Лебедєв нарвався на критику мережі, заявивши, що збитий Іраном український Boeing 737 нібито впав через технічну несправність.

Відповідне відео росіянин опублікував на своєму YouTube-каналі ще 8 січня, в день падіння лайнера (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Після визнання Іраном провини за катастрофу під відео з'явилися коментарі з обуреннями та насмішками над Лебедєвим за "експертну" думку. Деякі користувачі зажадали вибачень і назвали дизайнера пропагандистом і "зливним бачком".

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Колаж

"Раптом сьогодні [8 січня] падає український Boeing. Відразу, звичайно, теорії змови, що його там збили, що це ППО. Все це повна х**ня. Boeing МАУ вилетів із Тегерана і через п'ять хвилин у нього загорівся двигун, і, мабуть , він якось у повітрі почав розвалюватися, горіти. І він бух – він впав. Це просто технічна несправність.

Судячи з того, який у принципі був і є авіапарк в Україні, тому то це все літаючі сараї і, швидше за все, економиться все на чому тільки можна і купуються якісь ліві запчастини. Я думаю, що авіація – це не найсильніша сторона сучасної України", – заявляв росіянин.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Коментарі до відео

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Коментарі до відео

Коментарі до відео

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Артемій Лебедєв
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда розбився літак МАУ видео
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