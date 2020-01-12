"Він впав сам!" Відомий російський дизайнер їдко висловився про збитий Boeing 737

Російський дизайнер Артемій Лебедєв нарвався на критику мережі, заявивши, що збитий Іраном український Boeing 737 нібито впав через технічну несправність.

Відповідне відео росіянин опублікував на своєму YouTube-каналі ще 8 січня, в день падіння лайнера (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Після визнання Іраном провини за катастрофу під відео з'явилися коментарі з обуреннями та насмішками над Лебедєвим за "експертну" думку. Деякі користувачі зажадали вибачень і назвали дизайнера пропагандистом і "зливним бачком".

Артемій Лебедєв оскандалився через збитий борт МАУ Колаж

"Раптом сьогодні [8 січня] падає український Boeing. Відразу, звичайно, теорії змови, що його там збили, що це ППО. Все це повна х**ня. Boeing МАУ вилетів із Тегерана і через п'ять хвилин у нього загорівся двигун, і, мабуть , він якось у повітрі почав розвалюватися, горіти. І він бух – він впав. Це просто технічна несправність.

Судячи з того, який у принципі був і є авіапарк в Україні, тому то це все літаючі сараї і, швидше за все, економиться все на чому тільки можна і купуються якісь ліві запчастини. Я думаю, що авіація – це не найсильніша сторона сучасної України", – заявляв росіянин.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент країни Хасан Роухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Хасан Роухані на своїй сторінці в Twitter написав, що Іран виплатить компенсацію родинам 176 жертв.

У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.

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