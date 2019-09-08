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9 вересня • оновлено в 11:10
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Le Figaro назвало Київ столицею Росії: з'явилося відео

12.8т Читати матеріал російською

Французьке видання Le Figaro назвало Київ столицею Росії, а також зганьбилося з написанням українського міста.

Інцидент стався в суботу, 7 вересня, під час трансляції обміну полоненими між Україною і РФ.

На кадрах було показано, як українські політв'язні і моряки виходять з літака і направляються до рідних. Особливу увагу журналісти звернули на режисера Олега Сенцова.

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Однак на відео в лівому верхньому кутку була плашка з геолокацією, де вказувалося: "Київ, Росія".

Більш того, назву української столиці Le Figaro також написало неправильно – Kiev замість Kyiv.

Le Figaro назвало Київ столицею Росії: з'явилося відео

Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон оскандалився своїми висловлюваннями про війну Росії з Україною, де розсипався в компліментах главі Кремля Володимиру Путіну.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Франція
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Все прекрасно знают, что Украина это у края России и только шароварники мечтают о какой то независимости.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Ну откуда просвещенной Франции знать такие подробности про хох-ляцкий свинарник?
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Давно пора с майданутым в Хуив заслать "вежливых" людей и провести референдум о воссоединении с Россией,после чего всех любителей майдана и небесной скотни расстрелять,чтобы не мешали людям жить
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