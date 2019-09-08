Le Figaro назвало Київ столицею Росії: з'явилося відео

Французьке видання Le Figaro назвало Київ столицею Росії, а також зганьбилося з написанням українського міста.

Інцидент стався в суботу, 7 вересня, під час трансляції обміну полоненими між Україною і РФ.

На кадрах було показано, як українські політв'язні і моряки виходять з літака і направляються до рідних. Особливу увагу журналісти звернули на режисера Олега Сенцова.

Однак на відео в лівому верхньому кутку була плашка з геолокацією, де вказувалося: "Київ, Росія".

Більш того, назву української столиці Le Figaro також написало неправильно – Kiev замість Kyiv.

Через добу після обміну полоненими на сайті видання помилки так і не виправили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Еммануель Макрон оскандалився своїми висловлюваннями про війну Росії з Україною, де розсипався в компліментах главі Кремля Володимиру Путіну.

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