Лазня проти коронавірусу: Лукашенко поділився новим "лайфхаком"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що в розпал пандемії COVID-19 регулярно відвідує лазню.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами. Відповідний фрагмент відео опублікувала БЕЛТА.

"Скажу відверто, я в лазню в період пандемії ходжу практично щодня. Вчора тренування було, після тренування з сином пішли в лазню. Сьогодні після цієї спеки теж треба пропаритись", – заявив Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лукашенко похвалив свій сценарій боротьби з коронавірусом і закликав білорусів більше гуляти.