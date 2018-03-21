Лавров зібрався піти з поста міністра - ЗМІ

Сергій Лавров покине пост міністра закордонних справ РФ і не увійде до складу нового уряду, який глава Кремля Володимир Путін сформує за підсумками минулих виборів у найближчі місяці.

Про це розповіли відразу кілька джерел, близьких до зовнішньополітичного відомства, передає RTVI.

За наявною інформацією, Лавров вже кілька років збирається залишити посаду, яку він займає з 2004 року - перш за все, через втому. Але, на наполегливе прохання Путіна, він допрацював до президентських виборів.

"Те, що він давно хотів піти, ні для кого не секрет", - заявив один із співробітників відомства. За його словами, які підтверджують і інші інформовані джерела, зараз в МЗС всі чекають оголошення нового складу уряду.

У свою чергу спікер відомства Марія Захарова сказала, що не знає, чи залишиться Лавров на своєму посту. Сам міністр інформацію поки не прокоментував.

ЗМІ називають кілька версій того, хто може зайняти місце Лаврова. Це може бути один з діючих заступників міністра (частіше за інших називають прізвище Грушко, в 2012-2018 роках представника Росії в НАТО), або людина ззовні, зокрема, можливо, з адміністрації президента.

Сам Лавров, уточнює джерело, близьке до нього, швидше за все, не піде на пенсію, а займе почесну посаду, наприклад, в Раді безпеки Росії.

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію про ймовірну відставку Лаврова спекуляцією.

Сергій Лавров очолює МЗС РФ з 9 березня 2004 року. У 1994-2004 роках він був постійним представником Росії в ООН.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Лавров впав на сцені перед тисячною аудиторією.