Лавров заявив, що Німеччина не ділиться даними щодо Навального: Берлін відповів йому

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обурився, що Німеччина не надала Москві дані щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Берлін зі свого боку заявив, що Росія має в своєму розпорядженні усю необхідну інформацію.

Глава російського відомства на пресконференції 9 вересня заявив, що тон німецької сторони "є неприйнятним", передають РИА Новости.

"Нас не влаштовує ні суть реакції на наші закономірні, легітимні, законні вимоги виконати зобов'язання за міжурядовими угодами про правову допомогу, нас не влаштовує і абсолютно неприйнятний тон, в якому ця позиція німецької сторони доводиться до громадськості", – сказав Лавров.

У МЗС Німеччини підкреслили, що критика Москви є неконструктивною.

"Я можу сказати, що Німеччина показує себе максимально конструктивною в цьому процесі, транспарентно озвучила результати лабораторії бундесверу, запит правову допомогу через уряд був спрямований далі (управління юстиції Берліна). Ми в контакті з ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї) і будемо обговорювати подальші кроки", – заявила представниця відомства Марія Адебар.

Також заступник представника уряду Німеччини Мартін Фіц зазначив, що у Росії є вся необхідна інформація про те, що сталося з Навальним.

"Йдеться про те, що у Росії зараз є інформація, яка необхідна, а не у Німеччині. Тому Росія повинна дати роз'яснення по цій справі", – пояснив він.

Водночас в МЗС РФ пригрозили, що сприймуть відмову передати матеріали щодо опозиціонера як "грубу провокацію проти Росії". У відомстві пригрозили "наслідками для двосторонніх відносин і серйозним ускладненням міжнародної ситуації", передає Sputnik.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) зажадали від Росії пояснень щодо того, хто відповідальний за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

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