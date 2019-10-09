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9 жовтня • оновлено в 18:42
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Лавров раптом нагадав Зеленському про умови щодо Донбасу

4.6т Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптом закликав Україну "забезпечити послідовне виконання Мінських домовленостей".

Таке висловлювання пролунало на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді, передає RT.

"Згадали ми і про необхідність виконувати Мінські домовленості в тому, що стосується врегулювання на сході України", – сказав він.

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Володимир Зеленський і Сергій Лавров

Володимир Зеленський і Сергій Лавров

У МЗС РФ визнають, що альтернативи домовленостям немає. "І ми дуже розраховуємо, що новий уряд України буде з цього виходити і що буде забезпечена послідовність дій, які повинні вписуватися у заявлену президентом Зеленським логіку виконання цього найважливішого документа", – стверджує Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ідеї підключення США до "нормандського формату" щодо України не знаходять підтримки в учасників.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Сергій Лавров Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Мир Миру
Мир Миру
А давайте, краще, виконувати Будапештський меморандум. Він підписувався раніше.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мир Миру, Ты его читал? Конечно же нет. Ну и раз вы его считаете, как документ к чему то обязывающий, то его первыми нарушили подписанты со стороны запада. На досуге попробуй найти пункт, который они нарушили.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
да нах пошел ублюдок лошадиный
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Сорвать разведение войск и потом напомнить о необходимости разведения войск это так по куйлостански что уже даже не удивляет. Так что совсем не вдруг это.
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Федоров Федор
Федоров Федор
ПНХ ПТН, Это Лавров сейчас с Айдаром скачет на линии разграничения и срывает разведение?
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