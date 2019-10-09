Лавров раптом нагадав Зеленському про умови щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раптом закликав Україну "забезпечити послідовне виконання Мінських домовленостей".

Таке висловлювання пролунало на пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Казахстану Мухтаром Тлеуберді, передає RT.

"Згадали ми і про необхідність виконувати Мінські домовленості в тому, що стосується врегулювання на сході України", – сказав він.

Володимир Зеленський і Сергій Лавров

У МЗС РФ визнають, що альтернативи домовленостям немає. "І ми дуже розраховуємо, що новий уряд України буде з цього виходити і що буде забезпечена послідовність дій, які повинні вписуватися у заявлену президентом Зеленським логіку виконання цього найважливішого документа", – стверджує Лавров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ідеї підключення США до "нормандського формату" щодо України не знаходять підтримки в учасників.

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