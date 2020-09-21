Лавров про Білорусь: Тихановська закликає силовиків до зради батьківщині

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську в тому, що вона нібито закликала силовиків до "зради батьківщині".

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу RTVI, яке активно поширили російські пропагандистські ресурси.

Лаврова обурило, що Тихановська просила співробітників силових структур підпорядковуватися не Олександру Лукашенку, який займає пост президента Білорусі з 1994 року, а діяти законно і захищати власний народ.

"Тихановська робить заяви, які викликають безліч питань. Зокрема, вона говорила, що у неї викликає заклопотаність, коли Росія і Білорусь мають тісні відносини. Днями вона заявила, що закликає силовиків стати на сторону закону. Це пряме запрошення до зради присяги і зради батьківщині, за великим рахунком. Це, напевно, кримінальний злочин", – вважає Лавров.

Як писав OBOZREVATEL, міністри закордонних справ Європейського Союзу вважають Олександра Лукашенка незаконно обраним президентом і закликали провести нові вибори. Водночас в ЄС не мають наміру втручатися в справи Білорусі і наполягають на необхідності національного діалогу.

Раніше також ЗМІ писали, що сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Лукашенко, складають як мінімум $98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції, в цінах 2019 року – $116,1 млрд.