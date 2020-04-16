Лавров поскаржився Німеччині на Україну, виставивши претензії щодо Донбасу
Міністри закордонних справ Росії та Німеччини Сергій Лавров і Хайко Маас провели телефонну розмову, в якій обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.
Про це в четвер, 16 квітня, повідомила пресслужба російського МЗС. Вказується, що бесіда відбулася за ініціативою німецької сторони.
"Відбувся обмін думками про стан справ у врегулюванні конфлікту в Україні з акцентом на важливість спонукання сторін до повного виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату", які підлягають практичній реалізації через механізми Контактної групи", – заявила пресслужба російського відомства.
Крім того, Лавров звинуватив Київ у нібито недотриманні так званих мінських домовленостей.
Так, у повідомленні вказується, що він "привернув увагу до конкретних прикладів неконструктивних дій київської влади, яка перешкоджає всебічному здійсненню мінського "Комплексу заходів".
Крім того, міністри обговорили пандемію коронавірусу та необхідність об'єднання зусиль міжнародної спільноти для боротьби з хворобою, а також неприйнятність політизації теми COVID-19.
"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", – сказано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Лавров потрапив у курйозну ситуацію на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.