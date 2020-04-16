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16 квітня • оновлено в 21:02
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Лавров поскаржився Німеччині на Україну, виставивши претензії щодо Донбасу

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Міністри закордонних справ Росії та Німеччини Сергій Лавров і Хайко Маас провели телефонну розмову, в якій обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це в четвер, 16 квітня, повідомила пресслужба російського МЗС. Вказується, що бесіда відбулася за ініціативою німецької сторони.

"Відбувся обмін думками про стан справ у врегулюванні конфлікту в Україні з акцентом на важливість спонукання сторін до повного виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату", які підлягають практичній реалізації через механізми Контактної групи", – заявила пресслужба російського відомства.

Крім того, Лавров звинуватив Київ у нібито недотриманні так званих мінських домовленостей.

Так, у повідомленні вказується, що він "привернув увагу до конкретних прикладів неконструктивних дій київської влади, яка перешкоджає всебічному здійсненню мінського "Комплексу заходів".

Хайко Маас і Сергій Лавров

Хайко Маас і Сергій Лавров

Колаж

Крім того, міністри обговорили пандемію коронавірусу та необхідність об'єднання зусиль міжнародної спільноти для боротьби з хворобою, а також неприйнятність політизації теми COVID-19.

"Міністри домовилися врахувати розвиток ситуації при підготовці відеоконференції глав зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки", дата якої буде додатково узгоджена", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Лавров потрапив у курйозну ситуацію на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Коронавірус
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії
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