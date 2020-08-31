Латвія, Литва та Естонія заборонили в'їзд Лукашенку та ввели санкції

Президенту Білорусі Олександру Лукашенку заборонили в'їзд до Латвії, Литви та Естонії.

Під санкції також потрапили 29 офіційних осіб з оточення Лукашенка, повідомляє міністерство закордонних справ Латвії.

"Своїми діями вони організували та підтримали фальсифікацію президентських виборів 9 серпня і подальше насильницьке придушення мирних протестів", – йдеться в повідомленні.

У латвійському МЗС зазначили, що вони засуджують фальсифікацію виборів президент Білорусі та побиття мирних демонстрантів. Дипломати також закликали владу ЄС не відкладати прийняття аналогічних рішень.

Повний список осіб, яким заборонений в'їзд:

Олександр Лукашенко Віктор Лукашенко Ігор Сергієнко Максим Риженков Ольга Чупріс Дмитро Крутий Геннадій Богдан Лідія Єрмошина Вадим Іпатов Олена Дмухайло Світлана Кацуба Ігор Плишкевскій Олег Слижевський Ірина Челіковека Валерій Вакульчик Іван Тертель Іван Носкевич Олександр Конюк Юрій Караєв Геннадій Казакевич Олександр Барсуков Сергій Хоменко Юрій Назаренко Роман Мельник Іван Кубрак Олег Шабліко Андрій Равков Олексій Волков Сергій Аземша Андрій Смаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Латвії відмовилися приймати Олександра Лукашенка з візитом.

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