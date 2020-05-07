Лами можуть врятувати від COVID-19: бельгійські вчені довели їх лікувальні властивості

Бельгійські вчені встановили, що антитіла лам можуть бути використані для лікування від COVID-19.

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Як повідомляє The New York Times, вчені з Гентського університету в Бельгії дізналися про це, досліджуючи можливість за допомогою антитіл лами перемагати інші коронавіруси – SARS і MERS.

Вчені почали своє дослідження ще в 2016 році. Вони хотіли виділити антитіла, які здатні нейтралізувати різні типи коронавірусів. Тоді піддослідній ламі ввели S-білки вірусів SARS і MERS. У результаті у неї виробилися різні антитіла, які боролися окремо з кожним із вірусів.

Але коли світ накрила епідемія COVID-19, вчені спробували нейтралізувати і цей вірус за допомогою антитіл лами – і це спрацювало.

Якщо говорити простою мовою, то антитіла у лам нагадують за структурою людські, але водночас менше їх у чотири рази. А це критично важлива властивість у боротьбі з будь-яким коронавірусом. Справа в тому, що через розмір антитіла людини не можуть потрапляти в щілини на "шипах", за допомогою яких вірус і чіпляється до клітини-господаря. А ось антитіла лами відмінно справляються з цим завданням.

Вчені встановили, що антитіла лам можуть бути використані для лікування від COVID-19 Тім Коппенс

Крім того, як стверджує автор дослідження молекулярний вірусолог Ксав'є Селенс, з антитілами лам можна проводити різні маніпуляції, пов'язувати їх із людськими антитілами і так далі.

Вчені припускають, що ці антитіла в майбутньому можна буде вводити здоровим людям для захисту від COVID-19. На їхню думку, ефект буде швидким, але нетривалим і через 2-3 місяці знову потрібно буде робити щеплення. Однак і цьому всьому передують клінічні випробування, які допоможуть зрозуміти, чи безпечно вводити людям антитіла лам.

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