Головна Новини
7 травня • оновлено в 23:22
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лами можуть врятувати від COVID-19: бельгійські вчені довели їх лікувальні властивості

5.1т
Читати матеріал російською

Бельгійські вчені встановили, що антитіла лам можуть бути використані для лікування від COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє The New York Times, вчені з Гентського університету в Бельгії дізналися про це, досліджуючи можливість за допомогою антитіл лами перемагати інші коронавіруси – SARS і MERS.

Вчені почали своє дослідження ще в 2016 році. Вони хотіли виділити антитіла, які здатні нейтралізувати різні типи коронавірусів. Тоді піддослідній ламі ввели S-білки вірусів SARS і MERS. У результаті у неї виробилися різні антитіла, які боролися окремо з кожним із вірусів.

Але коли світ накрила епідемія COVID-19, вчені спробували нейтралізувати і цей вірус за допомогою антитіл лами – і це спрацювало.

Якщо говорити простою мовою, то антитіла у лам нагадують за структурою людські, але водночас менше їх у чотири рази. А це критично важлива властивість у боротьбі з будь-яким коронавірусом. Справа в тому, що через розмір антитіла людини не можуть потрапляти в щілини на "шипах", за допомогою яких вірус і чіпляється до клітини-господаря. А ось антитіла лами відмінно справляються з цим завданням.

Вчені встановили, що антитіла лам можуть бути використані для лікування від COVID-19

Вчені встановили, що антитіла лам можуть бути використані для лікування від COVID-19

Тім Коппенс

Крім того, як стверджує автор дослідження молекулярний вірусолог Ксав'є Селенс, з антитілами лам можна проводити різні маніпуляції, пов'язувати їх із людськими антитілами і так далі.

Вчені припускають, що ці антитіла в майбутньому можна буде вводити здоровим людям для захисту від COVID-19. На їхню думку, ефект буде швидким, але нетривалим і через 2-3 місяці знову потрібно буде робити щеплення. Однак і цьому всьому передують клінічні випробування, які допоможуть зрозуміти, чи безпечно вводити людям антитіла лам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США випробують 14 вакцин від коронавірусу COVID-19 у рамках проєкту "Операція надзвукова швидкість".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Бельгія
Теги
Антітіла вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ковпак сидор
ковпак сидор
бельгийские ученые-уже смешно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги